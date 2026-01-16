Hộ kinh doanh xin lỗi vì nhái thương hiệu nổi tiếng

Tòa án Nhân dân Quận 10, TP HCM xét xử bà Châu Bích Hà (TP HCM) phạm tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", yêu cầu xin lỗi bị hại là công ty New Balance Athletics, Inc.

Theo kết luận Tòa án Nhân dân Quận 10, TP HCM hồi tháng 5, bà Châu Bích Hà (sinh năm 1994, hiện cư trú tại phương Thạnh Mỹ Tây) có tội danh: "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" với hành vi kinh doanh 1.810 đôi dép giả mạo các nhãn hiệu quốc tế, trong đó có New Balance với tổng giá trị hàng hóa là 498,9 triệu đồng.

Bà Châu Bích Hà bị xử phạt 350 triệu đồng, cấm đảm nhận chức vụ trong tổ chức có đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể trong thời hạn một năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, buộc phải bồi thường uy tín, danh tiếng cho bị hại New Balance Athletics, Inc số tiền 20 triệu đồng. Bà cũng phải xin lỗi công khai trên ba báo điện tử do New Balance Athletics, Inc chỉ định.

Thi hành bản án, bà Châu Bích Hà gửi lời xin lỗi tới công ty New Balance Athletics, Inc, doanh nghiệp có trụ sở chính tại phường Sài Gòn. Bà Hà cho biết, trong quá trình hoạt động kinh doanh trước đây (điều hành một cửa hàng giày dép), do thiếu hiểu biết, nhận thức chưa đầy đủ và chủ quan về các quy định pháp luật liên quan đến mô hình kinh doanh, quyền sở hữu trí tuệ và các chuẩn mực thương mại, đã vô tình vi phạm một số mẫu kinh doanh liên quan đến thương hiệu New Balance Athletics, Inc. Hành vi này đã gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, cũng như tác động không mong muốn đến uy tín của thương hiệu.

"Tôi ý thức rõ rằng dù xuất phát từ bất kỳ lý do nào, việc không tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong kinh doanh là sai sót nghiêm trọng và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Tôi thành thật nhận lỗi, nghiêm túc nhìn nhận thiếu sót và coi đây là bài học sâu sắc trong quá trình hoạt động kinh doanh cũng như trong nhận thức pháp lý của bản thân", bà Hà viết trong lời xin lỗi.

Bà Hà cho biết sự việc của mình là lời nhắc nhở cho riêng bản thân và cá nhân, hộ kinh doanh khác về tầm quan trọng của việc kinh doanh đúng pháp luật, minh bạch và có trách nhiệm. "Tôi mong được doanh nghiệp ghi nhận khắc phục và cảm thông", bà nói.

(Nguồn: NVCC)