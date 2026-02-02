Hộ kinh doanh phải dùng tài khoản ngân hàng đúng tên đăng ký từ 1/3

Từ 1/3, tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh bắt buộc phải mang đúng tên đăng ký trên giấy phép thay vì tên chủ hộ, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư 25 về mở và sử dụng tài khoản thanh toán, được Ngân hàng Nhà nước ban hành từ 2025. Trong đó, quy định mới về việc đặt tên tài khoản thanh toán sẽ có hiệu lực từ 1/3 năm nay, yêu cầu tài khoản ngân hàng phải trùng khớp thông tin của chủ tài khoản.

Với tài khoản cá nhân, tên tài khoản phải trùng với họ và tên trên giấy tờ tùy thân. Với tài khoản tổ chức, tên tài khoản bắt buộc thể hiện theo đúng tên theo giấy phép thành lập hoặc đăng ký doanh nghiệp.

Quy định này sẽ tác động trực tiếp đến hộ, cá nhân kinh doanh. Các hộ kinh doanh khi mở tài khoản phục vụ sản xuất, kinh doanh sẽ phải đứng tên hộ kinh doanh theo đăng ký trên giấy phép, thay vì dùng tài khoản cá nhân chủ hộ như trước.

Hộ kinh doanh mặt hàng văn phòng phẩm trên phố Hàng Chiếu, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang

Việc đồng bộ tên gọi sẽ giúp cơ quan thuế dễ dàng đối chiếu và quản lý dòng tiền, doanh thu thực tế. Hiện Bộ Tài chính cũng xây dựng dự thảo Nghị định về kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh. Trong đó, hộ kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế toàn bộ số tài khoản liên quan đến hoạt động, thay vì chỉ khai báo tài khoản nộp thuế điện tử như hiện hành.

Ngoài yêu cầu minh bạch, quy định siết chặt tên tài khoản còn nhằm ngăn chặn rủi ro lừa đảo. Theo Thông tư 25, quy định cấm sử dụng bí danh, biệt danh (Alias, nickname) khi đặt tên tài khoản thanh toán cũng được áp dụng với khách hàng cá nhân.

Ngân hàng Nhà nước từng cho biết, thực tế phát sinh một số trường hợp lợi dụng việc ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng biệt danh thay cho số hiệu, tên tài khoản để mạo danh thương hiệu uy tín, thực hiện hành vi lừa đảo hoặc gây nhầm lẫn khi chuyển tiền, vi phạm pháp luật.

Từ 2026, hộ kinh doanh chuyển sang kê khai, nộp thuế theo doanh thu thực tế, thay vì thuế khoán như trước. Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế VAT và thu nhập cá nhân nếu có doanh thu trên 500 triệu đồng một năm.

Tính tới cuối 2024, cả nước có khoảng 3,6 triệu hộ, cá nhân kinh doanh. Số hộ hoạt động ổn định (hộ khoán và kê khai) là 2,2 triệu. Năm ngoái, họ đóng góp khoảng 26.000 tỷ đồng vào ngân sách và nửa đầu năm nay là 17.000 tỷ.

Quỳnh Trang