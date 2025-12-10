Hộ kinh doanh được tự xác định doanh thu nộp thuế

Từ 1/1/2026, cá nhân, hộ kinh doanh được tự xác định, thông báo doanh thu thực tế với cơ quan lý và phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Nội dung này nêu tại Luật Quản lý thuế (sửa đổi) được Quốc hội thông qua, ngày 10/12.

Theo đó, cá nhân, hộ kinh doanh tự xác định doanh thu hàng năm để nộp thuế. Họ phải thông báo mức thu thực tế với cơ quan quản lý trong trường hợp doanh thu dưới ngưỡng phải nộp - mức 500 triệu đồng một năm.

Nếu hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, hệ thống quản lý sẽ tự động lập tờ khai, tính thuế VAT, thu nhập cá nhân. Với các loại thuế và khoản thu khác, họ cần tự xác định số tiền phải nộp.

Trường hợp bán hàng trên sàn online, chủ các nền tảng này có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thay thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh. Nếu nền tảng thương mại điện tử không có chức năng thanh toán, đặt hàng trực tuyến (như Zalo, TikTok, Facebook...), cá nhân kinh doanh tự khai, tính và nộp thuế.

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu, Chính phủ cho biết đang xây dựng quy định chi tiết về quản lý thuế với hộ, cá nhân kinh doanh để kịp có hiệu lực từ đầu năm 2026. Cơ quan thuế cũng đưa ra quy trình, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu thay đổi trong quản lý thuế.

Các đại biểu tại hội trường Quốc hội sáng 10/12. Ảnh: Media Quốc hội

Cũng theo luật, cán bộ thuế được áp dụng chế độ theo chức danh, tiêu chuẩn, lương và đãi ngộ khác... để khuyến khích họ nâng cao trách nhiệm trong công việc.

Nguồn lực cho hoạt động của ngành thuế sẽ được Nhà nước đảm bảo, như ưu tiên bố trí ngân sách để xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý thuế, cơ sở vật chất... Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết việc này.

Trước đó, Bộ Tài chính đưa ra hai phương án về chế độ hỗ trợ cho công chức thuế tại dự thảo luật gửi Bộ Tư pháp rà soát trước khi Quốc hội biểu quyết. Trong đó, Bộ đề xuất phương án công chức quản lý thuế được hưởng hỗ trợ hàng tháng bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không gồm phụ cấp). Khoản hỗ trợ này được trả cùng kỳ lương và không dùng làm căn cứ để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Thu nhập này được miễn thuế thu nhập cá nhân và các nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước.

Luật Quản lý thuế sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2026. Riêng quy định về khai, tính thuế và sử dụng hóa đơn điện tử của cá nhân, hộ kinh doanh có hiệu từ ngày 1/1/2026.

Anh Tú - Phương Dung