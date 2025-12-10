Từ 2026, hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng một năm phải nộp thuế

Ngưỡng doanh thu không tính thuế của hộ kinh doanh được nâng từ 100 triệu lên 500 triệu đồng một năm, từ đầu 2026.

Sáng 10/12, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với hơn 92% đại biểu tán thành.

Theo luật này, mức doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh là từ 500 triệu đồng một năm. Đây cũng là ngưỡng hộ kinh doanh được miễn thuế VAT, thu nhập cá nhân khi dừng thu thuế theo phương thức khoán và chuyển sang tự kê khai, nộp thuế từ 1/1/2026.

Hiện tại, ngưỡng chịu thuế áp dụng với các hộ, cá nhân kinh doanh là 100 triệu đồng một năm. Như vậy, ngưỡng chịu thuế sẽ tăng gấp 5 lần từ năm sau. Trước đó, Chính phủ từng trình Quốc hội ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh là 200 triệu, nhưng nhiều đại biểu đánh giá là quá thấp, thiệt thòi cho các cá nhân, hộ kinh doanh.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết dự kiến khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế khi áp dụng ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng, tương đương 90% hộ kinh doanh. Theo ước tính của cơ quan thuế, số tiền thuế giảm mỗi năm khoảng 11.800 tỷ đồng.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu của Chính phủ sáng 10/12. Ảnh: Đại biểu Nhân dân

Luật cũng bổ sung cách tính thuế trên lợi nhuận (chênh lệch doanh thu và chi phí) với các hộ kinh doanh. Cụ thể, hộ có doanh thu dưới 3 tỷ đồng một năm nếu xác định được chi phí đầu vào sẽ chịu thuế suất 15% trên phần lãi. Mức này tương ứng ưu đãi thuế suất thu nhập doanh nghiệp của công ty siêu nhỏ có doanh thu tương đương.

Hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đến 50 tỷ đồng một năm sẽ chịu thuế suất 17%. Mức thuế 20% áp dụng với hộ có doanh thu hơn 50 tỷ đồng một năm.

Trường hợp không xác định được chi phí, cá nhân, hộ kinh doanh tiếp tục nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như hiện nay, mức 0,5-2% tùy ngành nghề. Tuy nhiên, họ sẽ được trừ đi khoản thu thuộc ngưỡng không chịu thuế, trước khi tính toán. Tức là, hộ kinh doanh sẽ không phải chịu thuế trên toàn bộ doanh thu từ đồng đầu tiên.

Phương án tính thuế với cá nhân, hộ kinh doanh từ 2026. Minh họa: Anh Tú

Quốc hội giao Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Việt Nam hiện có hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh. Năm ngoái, tổng thu ngân sách nhà nước từ nhóm hộ, cá nhân kinh doanh là khoảng 26.000 tỷ đồng. Số thu này đạt trên 17.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay.

Anh Tú