Hồ Hoàng Cầu 'lột xác' sau cải tạo

Hồ được dựng rất nhiều lớp lan can, ngoài lan can vỉa hè được làm bằng thép sơn trắng, ở lớp trong cùng là lan can bằng kính cường lực nhập từ Nhật Bản, cao gần một mét. Hiện phần lan can này đã lắp gần xong.