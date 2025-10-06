Hồ Định Hân cưới giữa núi đồi

Trên trang cá nhân ngày 6/10, Định Hân đăng loạt hình cưới, cho biết đã kết hôn vào đầu tháng.
Trên trang cá nhân ngày 6/10, Định Hân đăng loạt hình cưới, cho biết đã kết hôn vào đầu tháng.
Theo St Headline, chồng của diễn viên tên Akin Chan, là bác sĩ.
Theo St Headline, chồng của diễn viên tên Akin Chan, là bác sĩ.
Cặp uyên ương hẹn hò hơn một năm trước khi nên vợ chồng.
Cặp uyên ương hẹn hò hơn một năm trước khi nên vợ chồng.
Trên Weibo, Định Hân viết cho bạn đời: "Tìm được anh trong ngày lành, ông trời đối xử với em thật tốt".
Trên Weibo, Định Hân viết cho bạn đời: "Tìm được anh trong ngày lành, ông trời đối xử với em thật tốt".
Cô dâu chú rể mặc trang phục tông be, đám cưới diễn ra trong khung cảnh hồ nước, núi non.
Cô dâu chú rể mặc trang phục tông be, đám cưới diễn ra trong khung cảnh hồ nước, núi non.
Hôn lễ chỉ có sự tham gia của một số người thân của cô dâu, chú rể.
Hôn lễ chỉ có sự tham gia của một số người thân của cô dâu, chú rể.
Định Hân năm nay 44 tuổi, trước khi quen Akin Chan, diễn viên từng nói thấy bản thân lận đận tình duyên.
Định Hân năm nay 44 tuổi, trước khi quen Akin Chan, diễn viên từng nói thấy bản thân lận đận tình duyên.
Người đẹp cho biết năm 2022: "Một phần do tôi quá lý tính, vì thế càng ngày càng khó yêu. Tôi cần người bầu bạn, đồng điệu với mình cả về tâm hồn lẫn cách sống. Thôi đành từ từ, tình duyên không vội được".
Người đẹp cho biết năm 2022: "Một phần do tôi quá lý tính, vì thế càng ngày càng khó yêu. Tôi cần người bầu bạn, đồng điệu với mình cả về tâm hồn lẫn cách sống. Thôi đành từ từ, tình duyên không vội được".
Định Hân hoạt động ở làng giải trí 19 năm, đóng nhiều phim TVB như Bao la vùng trời, Quyền vương, Anh hùng thành trại, Thập huynh đệ, Bằng chứng thép 3, Cung tâm kế 2. Cô từng hai lần đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của nhà đài.
Định Hân hoạt động ở làng giải trí 19 năm, đóng nhiều phim TVB như Bao la vùng trời, Quyền vương, Anh hùng thành trại, Thập huynh đệ, Bằng chứng thép 3, Cung tâm kế 2. Cô từng hai lần đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của nhà đài.
Như Anh
Ảnh: HK01