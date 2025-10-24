Hồ Dầu Tiếng xả lũ về sông Sài Gòn

Tây NinhViệc xả lũ từ hồ Dầu Tiếng cộng với mưa lớn, triều cường cao khiến nhiều khu vực TP HCM ven sông Sài Gòn nguy cơ ngập úng.

Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam cho biết thời gian xả lũ từ 7h ngày 25/10 đến 1/11, với lưu lượng 36-150 m3/s, tùy tình hình thực tế có thể điều chỉnh.

Hồ Dầu Tiếng trong lần xả lũ. Ảnh: Thái Hà

Theo cơ quan chức năng, lưu lượng xả tối đa 150 m3/s của hồ Dầu Tiếng trong điều kiện bình thường không gây ngập các khu dân cư ven sông Sài Gòn. Tuy nhiên, khi mưa lớn trùng thời điểm xả lũ, nước có thể dâng cao gây ngập cục bộ tại vùng trũng thấp.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP HCM yêu cầu các địa phương ven sông triển khai biện pháp ứng phó, cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở, Các hộ dân nơi có nguy cơ cao hoặc thường xuyên ngập lụt cần được di dời.

Đơn vị này cho biết đỉnh triều trong ngày sẽ duy trì ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1 đến hết 27/10. Đây là kỳ triều cường cao, người dân đề phòng mưa lớn kết hợp triều dâng gây ngập ở vùng trũng ven sông, ảnh hưởng giao thông.

Hồ Dầu Tiếng nằm trên địa bàn ba tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Đồng Nai, diện tích hơn 270 km2, dung tích 1,58 tỷ m3 nước ngọt. Công trình phục vụ nhiều mục tiêu như cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất, phòng lũ, cải thiện môi trường và chống xâm nhập mặn cho hạ du sông Sài Gòn, Vàm Cỏ Đông.

Phước Tuấn