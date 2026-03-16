Hộ chiếu Việt Nam tăng 7 bậc so năm trước

Trong bảng xếp hạng hộ chiếu tháng 3 của Henley Passport Index, hộ chiếu Việt Nam tăng 7 bậc so với năm 2025, xếp thứ 84 và đạt thứ hạng cao nhất trong 11 năm trở lại.

Việt Nam từng đạt được vị trí 84 trong bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu của Henley Passport Index (HPI) vào năm 2014 và chưa từng quay lại thứ hạng này, cho đến tháng 3/2026. Trong lần xếp hạng hồi tháng 1, hộ chiếu Việt xếp thứ 86.

Thứ hạng hộ chiếu cao nhất Việt Nam từng nắm giữ trong lịch sử 20 năm của HPI là 78 (năm 2006, 2007), 81 (năm 2013, 2014) và 84 (2010, 2026). Tính chung cả năm 2025, Việt Nam đứng thứ 91.

Tuy tăng hai bậc so với tháng 1, số điểm đến miễn visa lại giảm khi Malawi rời danh sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam. Khách Việt hiện có thể nhập cảnh 48 điểm đến không cần visa hoặc cần visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử) trong tổng số 199 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong lần công bố hồi tháng 12/2025, hộ chiếu Việt Nam được miễn visa ở 50 điểm đến toàn cầu.

Thứ hạng hộ chiếu phản ánh mức độ hội nhập và độ mở của một quốc gia. Về độ mở quốc gia, Việt Nam cũng tăng 3 bậc, từ 80 lên 77, khi miễn visa cho gần 40 điểm đến.

Phần lớn điểm đến công dân Việt có thể nhập cảnh mà không cần visa hoặc cần visa cửa khẩu gồm các quốc gia trong khối ASEAN như Thái Lan, Singapore, Myanmar, Malaysia cũng như các đảo quốc như quần đảo Cape Verde, quần đảo Comoro, quần đảo Cook, Maldives.

48 điểm đến miễn thị thực cho công dân Việt

Không cần xin thị thực 24 Barbados, Belarus, Brunei, Campuchia, Chile, quần đảo Cook, Dominica, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lào, Malaysia, Micronesia, Mông Cổ, Myanmar, Panama, Philippines, Rwanda, Singapore, St. Lucia, St. Vincent & the Grenadines, Suriname, Thái Lan Xin VOA (Visa on arrival hay visa cửa khẩu) 21 Burundi, quần đảo Cape Verde, quần đảo Comoro, Djibouti, Guinea-Bissau, Jordan, Madagascar, Maldives, quần đảo Marshall, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nepal, Niue, quần đảo Palau, Samoa, Sierra Leone, Tajikistan, Tanzania, Tuvalu, Timor-Leste Xin ETA 3 Kenya, Seychelles, Sri Lanka

Singapore tiếp tục giữ danh hiệu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới khi công dân nước này được phép nhập cảnh tại 192 điểm đến không cần visa. Các điểm đến trong top 10 không thay đổi nhiều, gồm các nước quen thuộc như Nhật Bản, Hàn Quốc, các quốc gia trong khối liên minh châu Âu EU. Trong top 10, UAE trở thành cái tên có thay đổi mạnh nhất khi vượt từ vị trí top 5 hồi tháng 1 lên vị trí á quân trong tháng 3.

Top 10 hộ chiếu quyền lực năm 2026 (tính đến tháng 3)

STT Điểm đến Số điểm đến được miễn visa 1 Singapore 192 2 Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE 187 3 Thụy Điển 186 4 Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan Pháp, Đức, Italy, Luxembourg, HafLan, Na Uy, Thụy Sĩ 185 5 Áo, Hy Lạp, Malta, Bồ Đào Nha, 184 6 Malaysia, Hungary, Ba Lan, Anh 183 7 Australia, Canada, CH Czech, Latvia, New Zealand, Slovakia, Slovenia 182 8 Croatia, Estonia 181 9 Liechtenstein, Lithuania 180 10 Mỹ, Iceland 179

Chỉ số Hộ chiếu Henley (Henley Passport Index) là bảng xếp hạng đánh giá sức mạnh hộ chiếu của các quốc gia, dựa trên số lượng điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước.

Bảng xếp hạng được xây dựng từ nguồn dữ liệu độc quyền của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) kết hợp với phân tích của đội ngũ nghiên cứu Henley & Partners, cập nhật theo từng tháng.

Anh Minh (Theo HPI)