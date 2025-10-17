Hộ chiếu Việt Nam hé lộ nhiều 'bất ngờ' khi soi tia UV

Ngày 15/10, tài khoản Traveler-3469 đăng tải loạt ảnh hộ chiếu Việt Nam được soi dưới tia cực tím (UV). Từng đường nét in chìm trên trang hộ chiếu phát sáng khi đặt dưới tia UV có bước sóng 365 nm, tái hiện sinh động các di sản và cảnh quan đặc trưng của từng vùng miền.
Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, nhiều người bày tỏ thích thú trước những hình ảnh ẩn chỉ hiện ra dưới ánh sáng đặc biệt này.
"Không ngờ hộ chiếu Việt Nam lại thiết kế đẹp và hiện đại đến vậy. Cảm giác như đang xem một tác phẩm nghệ thuật ẩn giấu bên trong", tài khoản Minh Phương bình luận. Nhiều người bày tỏ sự tự hào, cho rằng hộ chiếu không chỉ là giấy tờ hành chính mà còn là "tấm danh thiếp" thể hiện hình ảnh và văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Trong hình là một góc Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Ngoài các điểm đến mang tính biểu tượng của du lịch Việt Nam, hộ chiếu còn in họa tiết gắn liền với văn hóa dân tộc như hoa sen, trống đồng và rồng thời Lý.
Hộ chiếu Việt Nam có bìa màu xanh dương, chiều ngang 8,8 cm, dài 12,5 cm và dày khoảng 0,75 cm.
Theo công bố của bảng xếp hạng hộ chiếu Henley Passport Index (HPI) quý IV ngày 15/10, Việt Nam đứng thứ 92 toàn cầu, giảm 8 bậc so với lần công bố hồi quý III (thứ 84) và giảm hai bậc so với năm 2024. Đây là lần xếp hạng thấp thứ 3 của Việt Nam trong lịch sử 20 năm xếp hạng của HPI. Hai lần xếp thấp nhất là thứ 95 (năm 2021) và 94 (năm 2015).
Công dân Việt hiện có thể nhập cảnh 50 điểm đến mà không cần visa hoặc chỉ cần xin e-visa, visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử) khi đi du lịch (không tính các loại visa du học, định cư dài hạn hay lao động). Hộ chiếu xếp hạng là hộ chiếu phổ thông (không tính hộ chiếu công vụ).
