Hộ chiếu Việt Nam hé lộ nhiều 'bất ngờ' khi soi tia UV

Ngày 15/10, tài khoản Traveler-3469 đăng tải loạt ảnh hộ chiếu Việt Nam được soi dưới tia cực tím (UV). Từng đường nét in chìm trên trang hộ chiếu phát sáng khi đặt dưới tia UV có bước sóng 365 nm, tái hiện sinh động các di sản và cảnh quan đặc trưng của từng vùng miền.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, nhiều người bày tỏ thích thú trước những hình ảnh ẩn chỉ hiện ra dưới ánh sáng đặc biệt này.