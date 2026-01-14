Hộ chiếu Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất trong 5 năm

Trong bảng xếp hạng hộ chiếu thế giới 2026 của Henley Passport Index, hộ chiếu Việt Nam hiện xếp thứ 86, tăng 5 bậc so với xếp hạng năm 2025, cao nhất 5 năm qua.

Xếp hạng mới được Henley Passport Index (HPI) 2026 cập nhật ngày 13/1. Trong công bố hồi tháng 12/2025, hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 90 nhưng tính chung cả năm 2025, Việt Nam xếp thứ 91. Với lần xếp hạng mới nhất này, hộ chiếu Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất trong 5 năm qua, kể từ 2020.

Tuy tăng 4 bậc, số điểm đến miễn visa cho công dân Việt lại giảm khi Bolivia rời danh sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam.

Khách Việt hiện có thể nhập cảnh 49 điểm đến không cần visa hoặc cần visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử) trong tổng số 199 quốc gia, vùng lãnh thổ. Thứ hạng hộ chiếu phản ánh mức độ hội nhập và độ mở của một quốc gia.

Về độ mở quốc gia, Việt Nam xếp thứ 80 khi miễn visa cho gần 40 điểm đến. Trong lần công bố hồi tháng 12/2025, hộ chiếu Việt Nam được miễn visa ở 50 điểm đến toàn cầu.

49 điểm đến khách Việt được miễn thị thực

Không cần xin thị thực 24 điểm đến Barbados, Belarus, Brunei, Campuchia, Chile, quần đảo Cook, Dominica, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lào, Malaysia, Micronesia, Mông Cổ, Myanmar, Panama, Philippines, Rwanda, Singapore, St. Lucia, St. Vincent & the Grenadines, Suriname, Thái Lan Xin VOA (Visa on arrival hay visa cửa khẩu) 22 điểm đến Burundi, quần đảo Cape Verde, quần đảo Comoro, Djibouti, Guinea-Bissau, Jordan, Madagascar, Malawi, Maldives, quần đảo Marshall, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nepal, Niue, quần đảo Palau, Samoa, Sierra Leone, Tajikistan, Tanzania, Tuvalu, Timor-Leste Xin ETA 3 Kenya, Seychelles, Sri Lanka

Phần lớn điểm đến công dân Việt có thể nhập cảnh mà không cần visa hoặc cần visa cửa khẩu gồm các quốc gia trong khối ASEAN như Thái Lan, Singapore, Myanmar, Malaysia cũng như các đảo quốc như quần đảo Cape Verde, quần đảo Comoro, quần đảo Cook, Maldives.

Thứ hạng hộ chiếu cao nhất Việt Nam từng nắm giữ trong lịch sử hơn 20 năm của HPI là 78 (năm 2006, 2007). Việt Nam từng đứng thứ 79 (năm 2008, 2009), 81 (năm 2013, 2014) và 84 (2010).

Hộ chiếu Việt Nam mẫu mới. Ảnh: Đình Chiểu

Singapore tiếp tục giữ danh hiệu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới khi công dân nước này được phép nhập cảnh tại 192 điểm đến không cần visa. Các điểm đến trong top 10 không thay đổi nhiều, gồm những tên quen thuộc như Nhật Bản, Hàn Quốc, các quốc gia trong khối liên minh châu Âu EU. Mỹ quay trở lại top 10 hộ chiếu quyền lực, tăng một bậc so với thứ hạng được công bố hồi tháng 12/2025.

Chỉ số Hộ chiếu Henley (Henley Passport Index) là bảng xếp hạng đánh giá sức mạnh hộ chiếu của các quốc gia, dựa trên số lượng điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước.

Bảng xếp hạng được xây dựng từ nguồn dữ liệu độc quyền của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) kết hợp với phân tích của đội ngũ nghiên cứu Henley & Partners.

Top 10 hộ chiếu năm 2026 STT Điểm đến Số điểm đến được miễn visa 1 Singapore 192 2 Nhật Bản, Hàn Quốc 188 3 Đan Mạch, Luxembourg, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Thụy Điển 186 4 Áo, Bỉ, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ireland, Italy, Hà Lan, Na Uy 185 5 Hungary, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, UAE 184 6 Croatia, Estonia, CH Czech, Malta, New Zealand, Ba Lan 183 7 Australia, Latvia, Liechtenstein, Anh 182 8 Canada, Iceland, Lithuania 181 9 Malaysia 180 10 Mỹ 179

Với dữ liệu lịch sử 20 năm, Henley Passport Index xếp hạng 199 hộ chiếu và 227 điểm đến trên toàn cầu, được cập nhật hàng tháng. Nhờ đó, Henley Passport Index được xem là công cụ tham chiếu quan trọng để công dân toàn cầu và các quốc gia đánh giá vị thế hộ chiếu của mình trên bản đồ di chuyển quốc tế.

"Năm 2026 dự kiến ghi nhận số người đi lại cao nhất từ trước đến nay", Tổng giám đốc IATA Willie Walsh nhận xét.

Anh Minh (Theo HPI)