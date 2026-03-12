Hộ chiếu nhiều nước Trung Đông tăng hạng ngay trước xung đột

Hộ chiếu nhiều nước Trung Đông như UAE, Arab Saudi tăng hạng trong bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực Henley, dựa trên dữ liệu tính đến hết tháng 2/2026.

Theo bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực 2026 cập nhật đến 12/3 của Henley Passport Index (HPI), hộ chiếu của các quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC), gồm 6 nước Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi và UAE, đạt thứ hạng cao nhất lịch sử hơn 20 năm xếp hạng hộ chiếu của HPI.

Khoảng 3-6 tháng, HPI công bố bảng xếp hạng một lần trên website cùng đánh giá của các chuyên gia quốc tế. Bên cạnh đó, mỗi tháng HPI cập nhật thứ tự hộ chiếu của các quốc gia và chỉnh sửa nếu có thay đổi. Thông thường, kết quả tháng này sẽ là tổng hợp dữ liệu của tháng trước dựa trên cập nhật chính sách visa của hơn 220 điểm đến.

Theo đó, UAE tăng hạng nhiều nhất, từ top 10 năm 2025 lên top 2 năm nay, đạt 187 điểm đến miễn thị thực. Theo các chuyên gia, nhiều lý do giúp hộ chiếu UAE tăng hạng trong lần xếp hạng mới nhất, trước thời điểm Mỹ, Iran mở cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2, khiến bất ổn lan khắp khu vực Trung Đông.

Theo các nhà nghiên cứu của Nomad Capitalist, công ty tư vấn về thuế và quốc tịch, hộ chiếu UAE có lợi thế lớn về tự do đi lại cộng với hình ảnh quốc gia tích cực trên trường quốc tế, khả năng tiếp cận du lịch toàn cầu vượt trội.

Hộ chiếu UAE xếp hạng hai trong top các cuốn hộ chiếu quyền lực toàn cầu của HPI. Ảnh: Dubai New Weeks

Bên cạnh đó, điểm đến có chính sách ưu đãi thuế cạnh tranh khi không áp dụng thuế thu nhập cá nhân, ưu đãi thuế doanh nghiệp. Chỉ số phát triển con người tại UAE cao, nền kinh tế ổn định cùng vai trò nổi bật như một trung tâm thương mại, tài chính, hàng không quốc tế.

Những yếu tố này khiến hộ chiếu UAE đặc biệt hấp dẫn đối với các chuyên gia quốc tế, doanh nhân và lãnh đạo doanh nghiệp thường xuyên di chuyển giữa các quốc gia.

Hộ chiếu Arab Saudi và Bahrain đồng hạng xếp thứ 51, cùng tăng 7 bậc, được miễn visa tại 87 điểm đến. Oman tăng 5 bậc, từ vị trí 59 (tháng 12/2025) lên 54, được miễn thị thực ở 84 điểm đến toàn cầu. Kuwaitt xếp thứ 47, tăng 3 bậc còn Qatar xếp thứ 45, tăng hai bậc so với năm trước.

Iran tăng 4 bậc, từ 96 lên 92, được miễn visa tại 40 điểm đến. Israel xếp thứ 16, tăng 3 bậc.

Chỉ số Hộ chiếu Henley (Henley Passport Index) là bảng xếp hạng đánh giá sức mạnh hộ chiếu của các quốc gia, dựa trên số lượng điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước.

Bảng xếp hạng được xây dựng từ nguồn dữ liệu độc quyền của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) kết hợp với phân tích của đội ngũ nghiên cứu Henley & Partners.

Theo Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), năm 2025 có khoảng 100 triệu du khách đến Trung Đông, chiếm gần 7% tổng lượng khách du lịch quốc tế trên toàn cầu. Con số này tăng 3% so với năm trước đó và cao hơn 39% so với thời điểm trước đại dịch. Sau khi xung đột xảy ra, lượng khách quốc tế đến Trung Đông có thể giảm 11-27% trong năm nay (so với cùng kỳ năm ngoái), tương đương mất 23-38 triệu lượt khách, dẫn đến thiệt hại 29-56 tỷ USD. Các quốc gia GCC (Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh gồm 6 nước Arab Saudi, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman) chịu thiệt hại lớn nhất về số lượng du khách.

Anh Minh (Theo HPI, Gulf News)