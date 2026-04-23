Hổ châu Á sinh 3 con trong vườn thú ở Gia Lai

Sau 113 ngày mang thai, hổ mẹ giống Belgan xuất xứ châu Á vừa sinh được 3 con trong vườn thú FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn.

Ba chú hổ con sinh vào đầu tháng 4, mỗi con trong lượng khoảng 1,5 kg. Ba chú hổ gồm hai hổ đực và một hổ cái, được đặt tên Hùng, Hà, Trang. Ngày 23/4, đại diện vườn thú FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông) cho biết cả ba hổ con đều khỏe mạnh, hiện nặng khoảng 5 kg.

Trong dịp nghỉ lễ sắp tới, Safari Quy Nhơn sẽ bố trí cho 3 hổ con "chào" khách ở khoảng cách gần, có thể chụp hình lưu niệm.

3 hổ con vừa được sinh tại vườn thú FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn. Ảnh: Zoo Safari Park Quy Nhơn

Theo đơn vị, sự ra đời của ba hổ con tiếp nối thành công sau khi nuôi dưỡng ba con hổ giống Belgan có tên Sâu, Sói và Sóc phát triển khỏe mạnh.

Safari Quy Nhơn là công viên hoang dã lớn với hàng trăm loài thú quý hiếm, được xây dựng bên trong hệ thống FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort, với diện tích gần 130 ha. Mô hình theo hướng du lịch dã ngoại với 13 khu vực, bảo tồn hơn 1.000 cá thể động vật hoang dã như gấu, sư tử, đà điểu, hươu sao, lạc đà, vượn, voọc...

Kim Thi