HLV xinh đẹp nâng tầm bóng đá Uzbekistan

Chỉ chưa đầy một năm sau khi nhận nhiệm vụ, HLV người Lithuania Kotryna Kulbyte đã tạo dấu ấn đậm nét khi giúp Uzbekistan vượt qua Nepal hồi tháng 7/2025 để giành quyền tham dự Asian Cup nữ 2026.
Đó không chỉ là cột mốc đáng nhớ với Uzbekistan, khi trở lại sân chơi cao nhất cấp châu lục sau 23 năm. Đó còn là sự khẳng định cho quyết định của Kulbyte khi dũng cảm rời rời quê hương để sang châu Á làm việc.
Tại vòng chung kết Asian Cup 2026 vừa qua, Uzbekistan tiếp tục gây bất ngờ khi đứng thứ ba vòng bảng, giành vé vớt vào tứ kết. Dù dừng bước trước Hàn Quốc (thua 0-6), hành trình này vẫn được xem là thành công ngoài kỳ vọng, đánh dấu bước tiến rõ rệt của đội bóng dưới thời Kulbyte và củng cố niềm tin vào tương lai của bóng đá nữ Uzbekistan.
Bắt đầu từ các học viện bóng đá, Kulbyte thăng tiến lên vị trí trợ lý tại các đội tuyển nữ U15 và U17 Lithuania. Sau đó, cô có gần ba năm dẫn dắt FK Vilnius trước khi trở lại hệ thống đội tuyển năm 2021 với vai trò HLV trưởng U15. Một năm sau, cô đồng thời làm trợ lý ĐTQG và dẫn dắt U17, trước khi chuyển sang làm việc tại châu Á.
Thông thạo tiếng Anh và tiếng Nga, Kulbyte trở thành phụ nữ Lithuania đầu tiên sở hữu bằng UEFA Pro vào năm 2023.
Cô cho biết đang tận hưởng cuộc sống tại Uzbekistan: "Đây là trải nghiệm tuyệt vời. Con người ở đây rất thân thiện, cởi mở, tôi hòa nhập nhanh và cảm thấy mình là một phần của đất nước này. Điều đó giúp công việc trên sân thuận lợi hơn".
Dù không đặt mục tiêu trở thành hình mẫu, Kulbyte hy vọng hành trình của cô có thể truyền cảm hứng. "Nếu tôi làm tốt công việc, tôi mong có thể khuyến khích những người khác theo đuổi con đường bóng đá, dù là thi đấu hay huấn luyện. Điều quan trọng là các HLV nữ cần góp phần nâng cao vị thế bóng đá nữ và mở ra cơ hội cho thế hệ tiếp theo", HLV 33 tuổi bày tỏ.
Hồng Duy tổng hợp