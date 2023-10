HLV Xavi: 'Mọi so sánh với Messi đều không công bằng'

Bồ Đào NhaKỳ vọng thần đồng 16 tuổi Lamine Yamal có thể đánh dấu một kỷ nguyên trong bóng đá hiện đại, nhưng HLV Xavi từ chối so sánh học trò với Lionel Messi.

Hôm nay, Barca làm khách của Porto ở lượt hai bảng H Champions League trên sân Estadio do Dragao. Đây chính là nơi Messi có màn ra mắt Barca trong trận giao hữu với Porto năm 2003 ở tuổi 16.

Cũng ở độ tuổi này, hiện tại Barca có tài năng mới nổi - Yamal, người đã chơi chín trận trên mọi đấu trường mùa này và châm ngòi khiến trung vệ kỳ cựu Sergio Ramos đá phản, giúp Barca thắng Sevilla 1-0 ở La Liga tuần trước. Hôm 2/10, Yamal được ký hợp đồng mới đến tháng 6/2026 với điều khoản giải phóng một tỷ euro, tương đương 1,05 tỷ USD. Nếu ghi bàn trước Porto hôm nay, anh sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất nổ súng tại Champions League, phá kỷ lục của Ansu Fati ở trận Barca gặp Inter năm 2019 khi mới 17 tuổi.

HLV Xavi trong họp báo trước trận đấu Porto ở Champions League. Ảnh: AFP

Trong buổi họp báo trước trận, khi được hỏi về những so sánh giữa Yamal và Messi, Xavi đáp: "Tôi hy vọng Yamal có thể đánh dấu một kỷ nguyên trong bóng đá hiện đại, nhưng những so sánh như vậy chẳng giúp ích gì. Đúng là sự kỳ vọng là rất lớn và ở tuổi 16, Yamal đang chơi ở cấp độ rất cao và đó là điều tích cực. Nhưng hãy xem tương lai sẽ ra sao và đừng so sánh Yamal với Messi. Mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như vậy với những người từng được so sánh với Messi".

Thực tế, có nhiều cầu thủ không đáp được kỳ vọng tiếp bước Messi tại sân Camp Nou. Bojan Krkic trưởng thành từ lò đào tạo La Masia và từng được coi là trung phong trẻ triển vọng nhất trong đội hình Barca. Anh thậm chí phá kỷ lục là cầu thủ Barca trẻ nhất của chính Messi ra sân tại La Liga và từng là cầu thủ Barca trẻ nhất thi đấu tại Champions League, khi mới 17 tuổi 22 ngày. Nhưng tiền đạo Tây Ban Nha không cạnh tranh được vị trí chính thức tại Camp Nou, phải chuyển tới khoác áo Roma, Milan, Ajax, Stoke City hay Vissel Kobe trước khi giải nghệ hồi tháng 3.

Mới nhất là Fati - người trưởng thành từ lò La Masia, được đôn lên đội một Barca mùa 2019-2020. Tiền đạo Tây Ban Nha lần lượt mặc áo 22, 17 rồi tiếp quản áo số 10 sau khi Messi hết hợp đồng và chuyển đến PSG vào hè 2021. Cầu thủ 20 tuổi được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới tại sân Camp Nou, nhưng những chấn thương liên tiếp đã ảnh hưởng tới đà phát triển của anh. Mùa trước, Fati chỉ đá chính 12 trận La Liga, vào thay người 24 lần còn lại, ghi bảy và kiến tạo bốn bàn, rồi gia nhập Brighton theo hợp đồng cho mượn hè này.

Ngoài Yamal, một tài năng trẻ đang gây ấn tượng mạnh khác là Fermin Lopez - người khoác áo đội bóng ba Linares theo dạng cho mượn mùa trước. Tiền vệ 20 tuổi người Tây Ban Nha đã bốn lần ra sân từ đầu mùa và ghi một bàn ở trận hòa Mallorca 2-2 tại vòng bảy La Liga. Với Pedri và Frenkie de Jong chấn thương, Xavi để ngỏ khả năng trao cơ hội lần đầu đá chính trong màu áo Barca cho Lopez. "Cậu ấy là điều bất ngờ cho mọi người trong mùa giải này", HLV Tây Ban Nha ca ngợi. "Lopez có thể giúp chúng tôi. Nếu tự tin, cậu ấy sẽ khoác áo Barca trong thời gian dài".

Xavi đang quyết tâm phá dớp khi Barca dừng bước từ vòng bảng Champions League hai mùa gần nhất. Mùa 2021-2022, đội bóng của ông đứng thứ ba vòng bảng và phải xuống đá Europa League - nơi họ thua Eintracht Frankfurt với tổng tỷ số 3-4 ở tứ kết. Kịch bản tương tự diễn ra ở mùa trước, khi Barca tiếp tục về thứ ba vòng bảng, rồi thua Man Utd 3-4 ở play-off Europa League.

Hồng Duy