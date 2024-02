HLV Vũ Tiến Thành: 'HAGL vẫn đá đẹp và chắc chắn trụ hạng'

HLV Vũ Tiến Thành cho biết đã giúp cầu thủ HAGL cải thiện khâu thể lực để có thể giữ lối đá đẹp vốn là bản sắc, và tin đội sẽ trụ hạng dù đang đứng cuối V-League 2023-2024.

- HAGL đứng chót bảng V-League lúc ông nhận ghế HLV trưởng. Ông đánh giá thế nào về cơ hội trụ hạng của đội?

- Bất kỳ đội bóng nào đang đứng chót bảng, mọi thứ cũng rất khó khăn. Nhưng tôi tự tin đội vẫn sẽ chơi ở V-League mùa sau. HAGL chắc chắn sẽ trụ hạng thành công.

- Cơ sở nào để ông tự tin như vậy?

- Thứ nhất, các cầu thủ HAGL đều được đào tạo cơ bản, có chuyên môn tốt, lại chơi cùng nhau thời gian dài, nên hiểu nhau, đoàn kết như một gia đình. Thứ hai, đa số họ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, yêu CLB. Thời gian qua, tôi cảm nhận rõ sự lo lắng của các cầu thủ khi đội chơi không tốt, rơi xuống cuối bảng điểm. Nhưng họ không phải lo lắng cho bản thân, mà lo ảnh hưởng tới thương hiệu HAGL.

LV Vũ Tiến Thành (đeo kính) chỉ đạo cầu thủ HAGL tập luyện tại Pleiku. Ảnh: Phương Thúy

Thêm vào đó, chúng tôi cũng may mắn vì V-League vừa nghỉ 50 ngày, khi đội tuyển đá Asian Cup. Nhân dịp này, đội đã xem lại, đánh giá và tìm ra điểm yếu dẫn tới kết quả không tốt trong thời gian qua. Vấn đề của HAGL là cầu thủ không có thể lực tốt, chỉ chơi được khoảng 60 đến 70 phút. Khi không có thể lực, rất khó để họ tự tin thi đấu và cũng không triển khai được lối chơi. Trong bóng đá hiện đại, thể lực rất quan trọng, muốn làm gì thì cũng cần thể lực.

Chúng tôi cũng may mắn là chỉ có một cầu thủ lên tuyển, là Nguyễn Tuấn Anh. Do đó, đội có đủ quân số tập luyện cùng nhau suốt quãng nghỉ vừa qua, đã nâng cao được cả thể lực và chuyên môn. Tất nhiên, tôi mới cầm đội trong thời gian ngắn, nên nói tạo ra điều thần kỳ ngay cũng khó, nhưng chắc chắn HAGL sẽ đá rất khác.

- HAGL gắn liền với thương hiệu bóng đá phối hợp tấn công, đẹp mắt. Trong khi đó, ông thường xây dựng lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh khi dẫn dắt Sài Gòn FC hay CLB TP HCM. Vậy khi kết hợp với nhau, ông sẽ áp dụng lối chơi nào cho HAGL?

- Tôi với bầu Đức trao đổi với nhau, và thống nhất việc đầu tiên là phải giữ được bản sắc đá đẹp. Nhưng chúng tôi cũng phải nhìn nhận một sự thật là HAGL thường phòng ngự không tốt. Đội trước đó đào tạo ra lứa gà nòi, xuất sắc như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... Họ xây dựng được nguyên tắc chơi tấn công, nhưng không có nguyên tắc phòng ngự. Nên giờ tôi sẽ phải làm lại, theo hướng vừa phải xây hệ thống phòng ngự chắc chắn hơn, đồng thời phải giữ bản sắc đá đẹp. Việc đó chắc chắn rất áp lực với tôi, nhưng tôi sẽ kiên định.

Trước đây, với Sài Gòn FC và CLB TP HCM, chất lượng cầu thủ không thật sự tốt, nên tôi phải cho đá phòng ngự, phản công, đôi khi triển khai bằng cách phất bóng dài lên trên. Nhưng ở HAGL giờ khác. Nhiều trụ cột như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh... rời đi, nhưng chúng tôi vẫn còn Tuấn Anh, Minh Vương, Ngọc Quang và rất nhiều cầu thủ trẻ được đào tạo tốt. Ở HAGL, tôi cấm dùng từ phòng ngự phản công. HAGL không có phản công. Chúng tôi chủ động tổ chức tấn công.

- Việc duy trì lối chơi đẹp là do bầu Đức can thiệp, hay do bản thân ông quyết định?

- Bầu Đức có trao đổi với tôi, thấy tôi thoải mái với ý tưởng phải cố gắng duy trì bóng đá đẹp.

Tôi được giao toàn quyền về mặt chuyên môn. Nhưng tôi quan niệm rằng HLV đến CLB nào đi nữa cũng không được phá vỡ văn hóa của họ. Văn hóa của HAGL là bóng đá đẹp. Nếu đội không đá đẹp, sẽ không có khán giả. Vừa qua, HAGL ít khán giả vì không duy trì được lối chơi bản sắc đó. Các cầu thủ không có thể lực nên không đá đẹp được. Nhưng giờ mọi thứ sẽ khác.

HAGL đánh bại Hà Nội FC, có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2023-2024 ngày 27/12/2023. Ảnh: VPF

- Có nhiều đồn đoán về việc HAGL sẽ bổ sung rầm rộ nhân sự khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào cuối tháng 2. Ông nói gì về điều này?

- Việc bổ sung nhân sự phải dựa vào nhiều yếu tố. Hiện tại, tất cả chỉ là đồn đoán. Lúc tôi làm TP HCM, đội mượn Sầm Ngọc Đức và Patrik Lê Giang từ CAHN. Rồi tôi lấy Minh Tùng, Ngọc Long về đội. Giờ mọi người đồn tôi sẽ đưa các học trò này về HAGL. Nhưng cái đó sai hết, chưa có gì cả.

Trước mắt, HAGL sẽ phải dùng chính lực lượng đội đang có. Chúng tôi sẽ cố gắng có điểm khi làm khách của Hà Tĩnh, để nâng cao niềm tin trước trở về sân nhà tiếp Quảng Nam, rồi làm khách của Khánh Hòa.

Mục tiêu duy nhất của HAGL là trụ hạng, vì lúc này, chúng tôi đang ở cuối bảng, rất khó. Sau khi trụ hạng, chúng tôi mới tính toán thay đổi cho mùa giải sau. Bầu Đức có hứa sẽ đầu tư nhiều hơn cho Học viện HAGL và đặc biệt là đội một. Ông ấy nói thời gian vừa qua khó khăn kinh tế, nên sự quan tâm tới CLB ít. Tuy nhiên, năm nay có đội có hai nhà tài trợ Carabao và LP Bank nên sẽ khác. Bầu Đức nói năm nay cố gắng trụ hạng, năm tới đầu tư để đua top đầu.

Ông Vũ Tiến Thành sinh năm 1964, từng dẫn dắt Sài Gòn FC và TP HCM. Ông được bầu Đức bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Bóng đá HAGL vào ngày 20/12/2023 và 4 ngày sau nắm ghế Giám đốc Kỹ thuật CLB HAGL. Bầu Đức sau đó cho HLV Kiatisuk tới CAHN theo dạng cho mượn, và ông Thành làm HLV trưởng đội bóng phố núi. HAGL hiện đứng cuối bảng điểm khi mới có 5 điểm sau 8 vòng đấu.

Lâm Thỏa