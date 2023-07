HLV Viettel: 'CLB V-League bất lợi trước các đội hạng Nhất ở Cup Quốc gia’

Hà NộiTheo HLV Thạch Bảo Khanh, các CLB V-League như Viettel, khi không có ngoại binh, sẽ khó khăn hơn nếu gặp đối thủ từ hạng Nhất ở Cup Quốc gia 2023.

HLV Thạch Bảo Khanh chỉ đạo trong trận Viettel thắng Nam Định 2-0 ở tứ kết Cup quốc gia 2023 trên sân Hàng Đẫy tối 11/7. Ảnh: Hiếu Lương

Các đội không được sử dụng ngoại binh tại giải hạng Nhất, nên theo điều lệ, các đội V-League cũng không được dùng ngoại binh khi chạm trán tại Cup Quốc gia. Mùa này, bất ngờ liên tiếp xảy ra khi Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Nam, PVF-CAND lần lượt hạ CLB TP HCM, SLNA, Đà Nẵng ở vòng loại. Đến tứ kết, PVF-CAND tiếp tục loại HAGL, còn Phù Đổng cũng chỉ thua tối thiểu Thanh Hóa.

HLV Thạch Bảo Khanh của Viettel nhận định quy định về việc không dùng ngoại binh khiến các đội V-League chịu bất lợi ở Cup Quốc gia. "Nội binh của các đội hạng Nhất chơi với nhau nhuyễn rồi, còn V-League phải thay đổi cách chơi khi không có ngoại binh trong thời gian ngắn", ông nói. "Đó là bất lợi, nhưng tôi tin bản lĩnh giúp các đội V-League vượt qua được".

Viettel vừa đánh bại Nam Định 2-0 ở tứ kết trên sân Hàng Đẫy vào tối nay 2-0. Elias Jeferson mở tỷ số ở phút 55, sau đó kiến tạo để Nhâm Mạnh Dũng ấn định tỷ số ở phút 72. HLV Thạch Bảo Khanh hài lòng với màn trình diễn của các học trò, trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt nói Nam Định thi đấu không tốt.

Viettel 2-0 Nam Định Diễn biến chính trận Viettel 2-0 Nam Định.

"Cầu thủ Nam Định chuyền hỏng nhiều và có sức ỳ lớn so với trận thắng Công an Hà Nội, có thể do chúng tôi được nghỉ ít hơn Viettel", HLV Hồng Việt cho hay. "Chúng tôi cướp được bóng thì lại để mất và đánh mất thế trận trước Viettel".

Chiến thắng này giúp Viettel vào bán kết, tiếp tục gặp đội mạnh là Bình Định, đội thắng Hà Nội FC 2-1 ở vòng 1/8. Nhánh đấu của Viettel được đánh giá khó hơn nhiều so với phía còn lại, nơi Thanh Hóa, sau khi hạ Phù Đổng tiếp tục gặp đội hạng Nhất PVF CAND, ở bán kết.

Hiếu Lương