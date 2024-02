HLV Văn Sỹ Sơn: 'Luôn có cám dỗ vây quanh những cầu thủ trẻ như Đình Bắc'

Đình Bắc sinh năm 2004 tại Nghệ An, ăn tập từ tuyến trẻ tại đội bóng quê hương nhưng không đạt yêu cầu nên bị loại. Anh vào Quảng Nam và dần khẳng định được chỗ đứng. Tại giải hạng Nhất 2023, anh ghi tám và kiến tạo bảy bàn giúp Quảng Nam vô địch và giành quyền thăng hạng lên V-League. Đình Bắc được HLV Philippe Troussier đưa lên tuyển tham dự Asian Cup 2023, và là cầu thủ trẻ thứ bảy ở giải đấu. Trong trận ra quân gặp Nhật Bản, anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam bằng pha đánh đầu ngược từ cú đá phạt góc của Đỗ Hùng Dũng. Sau đó tiền đạo CLB Quảng Nam còn khiến Yukinari Sugawara phạm lỗi, mang về quả phạt dẫn đến bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Việt Nam. Anh còn có nhiều pha đi bóng tự tin trước nhiều đối thủ đang thi đấu ở châu Âu. Dù vậy, Việt Nam vẫn thua 2-4. Do chấn thương, Đình Bắc không thể dự trận Indonesia. Đây là trận đấu then chốt, và thất bại 0-1 khiến Việt Nam bị loại sớm. Năm ngày sau, anh bình phục và ra sân từ đầu nhưng không thể giúp đội tuyển tránh khỏi thất bại 2-3 trước Iraq.