HLV UAE: 'Không cần kế sách đặc biệt để đối phó Việt Nam'

"Chúng tôi rất vui khi giành quyền vào tứ kết và sẽ đối đầu Việt Nam", ông Broli nói ở đầu họp báo. "Việt Nam đang có phong độ tốt, thi đấu chắc chắn, phòng ngự chặt chẽ, chuyển trạng thái nhanh và phản công hiệu quả. Tuy vậy, toàn đội vẫn quyết tâm vượt qua thử thách này để vào bán kết".

UAE được nghỉ ít hơn Việt Nam một ngày trước trận tứ kết. HLV người Uruguay cho rằng vấn đề này "quan trọng", nhưng ông tin các học trò đang sẵn sàng và có thể trạng tốt. "Sự khát khao và tự tin có ý nghĩa lớn ở giải đấu này, và điều đó đang hiện diện rõ ràng trong đội", ông nói thêm. "Tôi rất tin tưởng vào một kết quả tích cực".

HLV Broli nói thêm rằng UAE đã chuẩn bị cho mọi kịch bản và từng giai đoạn của trận đấu, không chỉ riêng việc phòng ngự các tình huống cố định. Bởi đây là trận tứ kết quan trọng, nên những chi tiết như vậy không thể xem nhẹ. "Việt Nam mạnh và đặc biệt lợi hại ở phạt góc, nhưng công tác chuẩn bị của chúng tôi vẫn được thực hiện nghiêm túc như khi đối đầu với bất kỳ đối thủ mạnh nào", ông cho biết.

HLV Marcelo Broli tham dự họp báo tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 ở Arab Saudi. Ảnh: AFC

UAE đứng nhì bảng B, với kết quả thắng Qatar 2-0, thua Nhật Bản 0-3 và hòa Syria 1-1. Trong khi đó, Việt Nam vào tứ kết với tư cách đứng đầu bảng A, sau khi hạ Jordan 2-0, Kyrgyzstan 2-1 và chủ nhà Arab Saudi 1-0.

So với UAE, Việt Nam chơi tấn công hiệu quả hơn ở vòng bảng. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đạt tỷ lệ chuyển hóa dứt điểm thành bàn 17,9%, cao nhất vòng bảng, trong khi UAE chỉ đạt 13%. Việt Nam cũng có tỷ lệ dứt điểm hướng cầu môn lên tới 46,4%, thuộc nhóm đầu giải, còn UAE chỉ 30,4%, nằm trong nhóm dưới.

Cầu thủ UAE (áo trắng) trong trận hòa Syria 1-1 ở lượt cuối bảng A trên sân Prince Abdullah Al-Faisal, thành phố Jeddah tối 13/1/2026. Ảnh: UAENT

Xét lịch sử đối đầu, UAE đang chiếm ưu thế qua 8 trận (hòa 4 và thắng 4). Trong số đó, có 5 trận chính thức, gồm Asiad 14 năm 2002 (hòa 0-0), vòng 1/8 Asiad 17 năm 2014 (thắng 3-1), vòng bảng U23 châu Á 2016 (3-2), tranh HC đồng Asiad 18 năm 2018 (1-1, luân lưu 4-3) và vòng bảng U23 châu Á 2020 (0-0). Hai lần gần nhất, trong các trận giao hữu năm 2022 và 2023, UAE cũng lần lượt thắng 3-0 và 4-0.

Đây là lần thứ tư hai đội vào tứ kết U23 châu Á, với Việt Nam là năm 2018, 2022, 2024 và UAE năm 2013, 2016, 2020. Tuy nhiên, UAE chưa từng vào bán kết, còn Việt Nam từng vào chung kết rồi về nhì chung cuộc năm 2018.

HLV Broli 47 tuổi, được đánh giá cao ở khả năng làm việc với các đội trẻ. Ông từng cùng CLB Penarol (Uruguay) vô địch U20 Copa Libertadores, giải đấu cấp CLB danh giá nhất Nam Mỹ ở lứa tuổi này. Đến năm 2023, Broli tiếp tục ghi dấu ấn khi giúp Uruguay lần đầu đăng quang tại U20 World Cup.

