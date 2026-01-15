Việt Nam tận dụng cơ hội tốt nhất vòng bảng U23 châu Á

Arab SaudiTỷ lệ chuyển hóa dứt điểm thành bàn thắng của Việt Nam đạt 17,9% qua ba trận vòng bảng U23 châu Á 2026, tốt nhất trong 16 đội dự giải.

Tình huống Đình Bắc (số 7) ghi bàn duy nhất trong trận Việt Nam thắng Arab Saudi 1-0 ở lượt cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 12/1/2026. Ảnh: Ted Trần

* Việt Nam - UAE: 22h30 thứ Sáu 16/1, trên VnExpress.

Đoàn quân của Kim Sang-sik kết thúc vòng bảng U23 châu Á 2026 với năm bàn từ 28 pha dứt điểm, tức là xác suất thành bàn trung bình cho một pha dứt điểm là 17,9%. Thông số này của Việt Nam tốt nhất vòng bảng, cho thấy khả năng chắt chiu cơ hội của Nguyễn Đình Bắc và đồng đội.

Nhật Bản có tỷ lệ chuyển hóa cao thứ hai: 17,5%, với 10 bàn từ 57 cơ hội. Các đội tận dụng tốt tiếp theo là Lebanon 16,7%, Uzbekistan 15,6% và UAE 13%. UAE chính là đối thủ của Việt Nam ở tứ kết tối thứ Sáu 16/1, và khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của họ cũng không tồi.

Thái Lan với hiệu suất 5%, đứng thứ 12, chỉ hơn Trung Quốc (4%), Kyrgyzstan (2,5%), Qatar và Iran - hai đội không ghi được bàn nào ở vòng bảng.

Về số pha dứt điểm, Việt Nam chỉ đứng thứ tư từ dưới lên, trên Qatar (19), UAE (23) và Trung Quốc (25). Trong ba trận, đoàn quân của HLV Kim luôn dứt điểm ít hơn đối thủ, nhưng đều thắng Jordan 2-0, Kyrgyzstan 2-1 và Arab Saudi 1-0.

Tạo ra nhiều cơ hội nhất vòng bảng là chủ nhà Arab Saudi, với 59 pha dứt điểm, nhưng đã bị loại vì chỉ đứng thứ ba bảng A.

Một thống kê khác cho thấy sự hiệu quả của các tiền đạo Việt Nam là tỷ lệ dứt điểm đưa bóng hướng về cầu môn. Trong 28 pha, có đến 13 lần bóng hướng về cầu môn, tỷ lệ 46,4%. Thông số này cao thứ hai vòng bảng, chỉ sau Lebanon (50%). Những đội có chỉ số này cao thường tạo ra nhiều tình huống dứt điểm dễ, và có cầu thủ dứt điểm tốt.

Đội có tỷ lệ dứt điểm hướng cầu môn thấp nhất là Kyrgyzstan, chỉ 15%. Bởi họ chủ yếu sút xa ở những tình huống khó trúng cầu môn, chưa nói tới việc ghi bàn. Tỷ lệ này của UAE là 30,4%, thuộc nhóm dưới của vòng bảng.

Không chỉ có tỷ lệ chuyển hóa cao nhất, Việt Nam và Nhật Bản cũng là hai đội toàn thắng vòng bảng, giành 9 điểm tuyệt đối. Nhật Bản ghi nhiều bàn thắng nhất, với 10 bàn. Việt Nam cùng Uzbekistan và Lebanon đứng thứ hai, với 5 bàn.

Nhật Bản và Trung Quốc không thủng lưới bàn nào ở vòng bảng, và hai đội đều vào tứ kết. Việt Nam nằm trong nhóm đội có hàng thủ tốt thứ ba, cùng Iran, với chỉ một bàn thua. Nhưng, trong khi Việt Nam đi tiếp, Iran đã bị loại vì đứng chót bảng C.

Ở các thông số cá nhân, tiền đạo Leonardo Farah Shahin đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 4 bàn, nhưng anh không còn cơ hội cải thiện thành tích do Lebanon đã bị loại. Có hai cầu thủ ghi ba bàn là Ali Azaizeh (Jordan) và Ryunosuke Sato (Nhật Bản). Đình Bắc thuộc nhóm 7 cầu thủ ghi hai bàn.

Thủ môn Trần Trung Kiên bắt bóng trong trận gặp Arab Saudi. Ảnh: Ted Trần

Với 11 pha cứu thua, thủ môn Trần Trung Kiên đứng trong nhóm hai, cùng Mohammad Khalifeh (Iran) ở thông số này. Dẫn đầu là thủ môn Trung Quốc Li Hao, khi anh đã từ chối 16 bàn thua. Li cũng là thủ thành duy nhất đã giữ sạch lưới cả ba trận.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh cũng đang đứng thứ hai về số tình huống phá bóng, với 26 lần giải nguy. Đứng đầu cũng là hậu vệ Trung Quốc Peng Xiao, với 37 pha. Trung Quốc dứt điểm cầu môn ít nhất vòng bảng, chỉ bốn lần, khi họ chủ yếu chơi phòng ngự phản công. Những đội đá phòng ngự sẽ thường có cầu thủ phá bóng nhiều nhất.

Vòng tứ kết diễn ra ngày 16/1 và 17/1. Nhật Bản sẽ gặp Jordan lúc 18h30 ngày 16/1, sau đó bốn tiếng là trận đấu giữa Việt Nam và UAE. Ngày 17/1, Uzbekistan sẽ gặp Trung Quốc, trước khi Australia đấu Hàn Quốc.

Xuân Bình