HLV U22 Trung Quốc: 'Việt Nam may mắn hơn'

Trung QuốcHLV Antonio Puche hài lòng với màn trình diễn của Trung Quốc dù thua Việt Nam 0-1 ở lượt ra quân giải giao hữu U22 Panda Cup 2025, tối 12/11.

Theo HLV Puche, trận đấu trên sân Song Lưu diễn ra cân bằng giữa hai tập thể chất lượng. Đến phút 81, bước ngoặt xảy ra khi Wang Shiqin phá hụt bóng trong vòng cấm, tạo cơ hội cho Phạm Minh Phúc băng vào sút cận thành, ghi bàn duy nhất cho Việt Nam.

"Việt Nam may mắn hơn một chút. Nhìn vào diễn biến, tỷ số có thể là 1-0, 0-0 hay 0-1", HLV Puche nói. "Tất cả mọi người đều thấy cầu thủ chơi nỗ lực. Chúng tôi còn những thiếu sót, nhưng tôi hài lòng với các cầu thủ".

HLV Puche sau trận Trung Quốc thua Việt Nam 0-1 ở lượt ra quân giải giao hữu U22 Panda Cup 2025, trên sân Song Lưu, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 12/11/2025. Ảnh: CFA

Sau trận, Wang Shiqin nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đội trưởng Liu Haofan cho rằng bàn thua là lỗi tập thể.

Trận này, Trung Quốc kiểm soát bóng 46%, nhưng có sáu pha tấn công nguy hiểm, nhiều gấp đôi Việt Nam. Truyền thông Trung Quốc đánh giá hệ thống phòng ngự đã được cải thiện, sau khi hóa giải 11 lần xâm nhập vòng cấm của đối thủ, cùng tỷ lệ hóa giải các pha tạt cánh là 73%.

Tuy nhiên, vấn đề cố hữu của Trung Quốc là dựa nhiều vào lối chơi cá nhân, trong khi Việt Nam có thể phối hợp nhóm nhỏ. Tỷ lệ chuyền chính xác của Việt Nam là 78%, hơn Trung Quốc 13%. Chênh lệch này tăng lên 19% khi tính tỷ lệ chuyền bên phần sân đối phương của mỗi đội. Ngoài ra, khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng thấp hơn mức trung bình của họ trong ba năm qua.

Cũng tại Panda Cup, Trung Quốc từng hòa Việt Nam 1-1 vào tháng 3/2025 và thắng 2-1 vào tháng 9/2024. Tuy nhiên, thất bại hôm qua đã chấm dứt chuỗi 237 ngày bất bại liên tiếp của Trung Quốc.

U22 Trung Quốc 0-1 U22 Việt Nam Diễn biến chính trận Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0 ở giải giao hữu U22 Panda Cup 2025.

Ngoài may mắn và lối chơi, lực lượng của Trung Quốc giải này thiếu và không đạt thể trạng tốt nhất, do nhiều cầu thủ chủ chốt thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc. HLV Puche triệu tập 30 cầu thủ, nhưng 12 người vắng mặt vì chấn thương và trùng lịch thi đấu. Trước Việt Nam, họ chỉ có thể đăng ký 18 cầu thủ, và sử dụng ba quyền thay người. Trong khi đó, Việt Nam đăng ký 22 và dùng 6 quyền thay người.

"HLV đã cảnh báo về một trận đấu khó khăn trước Việt Nam", đội trưởng Liu Haofan cho hay. "Màn trình diễn của chúng tôi khá tốt nhưng chưa đủ để đáp ứng các yêu cầu của HLV, vì chỉ có một buổi tập hôm 11/11".

Liu tin rằng mọi thứ sẽ tốt hơn ở trận tiếp theo gặp Hàn Quốc vào ngày 15/11, đặc biệt khi nhóm còn lại hội quân. Ở Panda Cup vào tháng 3, chính Liu ghi bàn giúp Trung Quốc hạ Hàn Quốc 1-0.

Trong khi đó, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định chiến thắng trước Trung Quốc mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho cầu thủ. "So với hai lần dự Panda Cup trước, chúng tôi có đội hình mạnh hơn, để hướng tới SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026", ông cho biết.

Danh sách Việt Nam đợt này có 16 cầu thủ tham dự giải hồi tháng 3. Một số gương mặt chất lượng xuất hiện thêm gồm thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Phạm lý Đức, tiền vệ Khuất Văn Khang hay tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

Ở lượt hai, Việt Nam sẽ gặp Uzbekistan vào lúc 14h30 ngày 15/11. Đối thủ vừa thua Hàn Quốc 0-2 ở lượt ra quân.

Bảng thứ bậc giải giao hữu U22 Panda Cup 2025 sau lượt ra quân ngày 12/11/2025. Ảnh: VFF

Hiếu Lương