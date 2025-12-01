HLV U17 Malaysia: 'Các kế hoạch phá sản trước Việt Nam'

Hưng YênHLV Javier Jorda tiếc khi Malaysia phung phí cơ hội trong trận thua Việt Nam 0-4 ở lượt cuối bảng C vòng loại U17 châu Á 2026, tối 30/11.

Trên sân PVF ở Hưng Yên, Malaysia suýt mở tỷ số ở phút thứ 2, khi Nabil Ikhwan sút trong vòng cấm đưa bóng vọt xà. Ba phút sau pha bỏ lỡ, Việt Nam mở tỷ số nhờ công hậu vệ Nguyễn Mạnh Cường.

"Kế hoạch của chúng tôi là cố gắng chơi quyết liệt và ghi bàn trong 10 phút đầu, nhưng phá sản", HLV Jorda nói ở họp báo sau trận. "Bàn thua là cú sốc nhỏ với các cầu thủ, nên họ cần thời gian để bắt nhịp lại".

Malaysia (áo vàng) thua Việt Nam 0-4 ở lượt cuối bảng C vòng loại U17 châu Á 2026, trên sân PVF ở Hưng Yên ngày 30/11/2025. Ảnh: Như Huynh

Đến phút thứ 7, Malaysia có cơ hội ngon ăn thứ hai, nhưng cú vô-lê trong vòng cấm của Ikhwan bị thủ môn Lý Xuân Hòa cản phá. HLV Jorda khẳng định các học trò đã có thể làm tốt hơn trong hiệp một, nhưng cuối cùng lại tiếp tục thủng lưới ở phút 43. Từ cánh trái, Nguyễn Văn Dương lừa qua một hậu vệ Malaysia trước khi căng ngang cho Nguyễn Ngọc Anh Hào đá nối nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, Malaysia không thể lật ngược thế cờ, đồng thời phải nhận thêm hai bàn thua. "Điều chúng tôi cần làm là tấn công vào khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương, nhưng cũng bất thành", HLV Jorda cho hay. "Việt Nam cho thấy họ là đội mạnh nhất bảng và xứng đáng thắng, với lối chơi đa dạng từ tấn công trung lộ, biên, bóng dài và phối hợp nhóm".

Sau 5 trận, Việt Nam đứng đầu bảng C với 15 điểm để giành vé duy nhất dự vòng chung kết U17 châu Á 2026. Đội cũng ghi 30 bàn và không thủng lưới.

HLV Việt Nam Cristiano Roland hạnh phúc khi các học trò thực hiện xuất sắc kế hoạch để trở thành một tập thể mạnh. "Mục tiêu của đội là chơi tốt từng trận. Các cầu thủ đã đi đúng con đường mà ban huấn luyện vạch ra", nhà cầm quân Brazil cho biết.

Đây là lần thứ hai liên tiếp HLV Roland đưa Việt Nam đến vòng chung kết U17 châu Á. Hồi tháng 4, đội đã hòa 1-1 trước Nhật Bản, Australia và UAE ở bảng B.

Vòng chung kết 2026 sẽ diễn ra tại Arab Saudi từ ngày 7/5 đến 24/5/2026 với 16 đội tuyển. 9 đội đã có vé trực tiếp là chủ nhà Arab Saudi, cùng 8 đội vào tứ kết kỳ giải 2025, là Indonesia, Nhật Bản, Triều Tiên, Qatar, Hàn Quốc, Tajikistan, UAE và Uzbekistan.

Vòng chung kết U17 châu Á và U17 World Cup được tổ chức đều đặn hàng năm, trong giai đoạn 2025-2029. Qatar đứng ra đăng cai cả năm kỳ World Cup.

Hiếu Lương