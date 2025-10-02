HLV tuyển Thái Lan: 'Ngày càng khó chọn quân ở Thai League'

Thái LanThai League 1 là giải VĐQG hàng đầu Đông Nam Á, nhưng việc tăng suất ngoại binh đang gây khó cho HLV Masatada Ishii mỗi lần triệu tập đội tuyển Thái Lan.

Thai League 1 mùa 2024-2025 cho phép mỗi đội đăng ký tối đa 9 ngoại binh, gồm một cầu thủ thuộc LĐBĐ châu Á (AFC) và ba từ LĐBĐ Đông Nam Á (AFF). Đến mùa này, mỗi đội được đăng ký tối đa 7 cầu thủ nước ngoài và không giới hạn số cầu thủ thuộc AFF. Khi vào trận, mỗi đội được dùng tối đa 5 cầu thủ nước ngoài và 2 AFF.

"Việc tăng suất ngoại binh khiến các cầu thủ Thái Lan ít cơ hội thi đấu hơn, dẫn đến kinh nghiệm trận mạc kém hơn. Điều này khiến việc tuyển chọn cầu thủ ngày càng khó khăn", HLV Ishii phát biểu ngày 1/10 khi công bố danh sách tuyển Thái Lan chuẩn bị đá vòng loại cuối Asian Cup 2027.

HLV Masatada Ishii phát biểu sau khi công bố danh sách đội tuyển bóng đá Thái Lan vào ngày 1/10/2025, chuẩn bị cho bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: FAT

Theo HLV Ishii, trước thực tế này, ông cùng các thành viên còn lại trong ban huấn luyện đã liên tục theo dõi ở Thai League 1 và 2, nhằm tuyển chọn được nhiều cầu thủ nhất có thể, qua đó thúc đẩy tính cạnh tranh.

Danh sách tập trung tuyển Thái Lan lần này không có gương mặt mới, với 8 người đã ngoài 30 tuổi và chỉ có một cầu thủ lứa U23 là tiền vệ Seksan Ratree. Sự sa sút của các đội tuyển trẻ 5 năm qua là bài toán LĐBĐ Thái Lan (FAT) chưa có lời giải. Trong khi đó, thế hệ vàng lứa 1990-1993 của Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Điều này trái ngược với việc hệ thống giải đấu cấp CLB của Thái Lan được đánh giá tốt hàng đầu châu Á với 5 cấp độ. Giải nghiệp dư chia làm 12 vùng thi đấu, và bán chuyên có 38 CLB chia làm 6 vùng. Chuyên nghiệp có hạng Nhì với 6 vùng và 72 CLB, hạng Nhất có 18 CLB và giải VĐQG là 16 CLB.

Trên bảng xếp hạng cấp CLB của LĐBĐ châu Á (AFC), Thái Lan đứng thứ bảy, sau Arab Saudi, Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE, Iran, Qatar. Điều này giúp Thai League có một suất chính thức và một suất play-off dự Cup C1 châu Á – AFC Champions League (ACL) Elite, cùng hai suất chính thức dự ACL Two 2025-2026.

Trong khi đó, Malaysia đứng thứ 11 trên bảng AFC có một suất dự ACL Elite và một suất dự ACL Two. Việt Nam đứng thứ 14, chỉ có hai suất dự ACL Two.

Đội tuyển Thái Lan dự kiến hội quân vào ngày 5/10. Đội có ba ngày chuẩn bị trước khi tiếp đón Đài Loan ở lượt ba bảng D vòng loại cuối trên sân Rajamangala vào ngày 9/10. Năm ngày sau, hai đội tái ngộ trên sân Đài Loan.

Ở lượt hai vào tháng 6, Thái Lan bất ngờ thua 1-3 trên sân Turkmenistan. Đội đang đứng nhì bảng D với ba điểm, kém Turkmenistan ba điểm.

Trung Thu