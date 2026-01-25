HLV tuyển Thái Lan: 'Cầu thủ của chúng tôi có tiềm năng hơn Việt Nam'

HLV Anthony Hudson chúc mừng Việt Nam giành giải ba U23 châu Á 2026, nhưng đề cao các cầu thủ trẻ của Thái Lan.

Tại giải U23 châu Á 2026 vừa kết thúc ở Arab Saudi, Việt Nam giành giải ba sau khi thắng Hàn Quốc 7-6 ở loạt sút luân lưu tối 23/1. Đây là thành tích cao nhất của bóng đá Việt Nam ở cấp độ U23 tại châu lục kể từ sau vị trí á quân năm 2018. Thái Lan là đại diện còn lại của Đông Nam Á, nhưng chỉ xếp cuối vòng bảng và sớm bị loại.

Trong một sự kiện bóng đá trẻ Thái Lan giao lưu với nhà vô địch World Cup 2022 Gilberto Silva hôm nay, Hudson chúc mừng thành tích của Việt Nam, nhưng giữ nguyên quan điểm đề cao tiềm năng lực lượng trẻ của Thái Lan. "Trong thâm tâm, tôi tin rằng các cầu thủ trẻ Thái Lan có nhiều người sở hữu tiềm năng tốt hơn Việt Nam, dựa trên những gì tôi đã trực tiếp theo dõi tại nhiều sân đấu khác nhau", HLV 44 tuổi nói.

Theo Hudson, những quan điểm cá nhân của ông sẽ không ảnh hưởng đến công việc trước mắt của đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân người Anh cho biết, trong ngắn hạn, thay đổi về hạn ngạch ngoại binh Thai League hay các đánh giá cá nhân không tác động trực tiếp tới mục tiêu của đội tuyển.

HLV đội tuyển Thái Lan Anthony Hudson. Ảnh: BallThai

Hudson, sinh năm 1981, có bố là Alan Hudson từng chơi cho Chelsea, Arsenal, Stoke City. Tuy nhiên, sự nghiệp cầu thủ của Hudson không mấy ấn tượng dù từng đầu quân cho West Ham. Ông giải nghệ năm 27 tuổi tại CLB bán chuyên Mỹ Wilmington Hammerheads.

Năm 2009, Hudson dẫn dắt CLB Real Maryland Monarchs, rồi được đề cử HLV của năm tại giải hạng Ba Mỹ. Ông rời đội khi hết mùa 2010, để sang Anh làm HLV đội dự bị Tottenham.

Hudson sau đó dẫn dắt tuyển Bahrain (2013-2014), New Zealand (2014-2017) và Mỹ (tạm quyền năm 2023). Tháng 2/2025, HLV người Anh được chọn làm HLV của BG Pathum United. Khi mùa 2024-2025 kết thúc, ông làm Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). Tháng 10/2025, Hudson được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Thái Lan, sau khi HLV Masatada Ishii bị sa thải. Nhiệm vụ trước mắt của ông là giành quyền dự Asian Cup 2027.

Hudson tin lực lượng đội tuyển hiện đủ khả năng hướng tới những mục tiêu đã đề ra tại đấu trường châu lục. Thái Lan đang đứng nhì bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027, khi có cùng 9 điểm như Turkmenistan nhưng kém hiệu số đối đầu (thua 1-3).

Thai League vừa thông qua việc điều chỉnh hạn ngạch cầu thủ nước ngoài. Các CLB sẽ được đăng ký tối đa 10 cầu thủ nước ngoài, không giới hạn quốc tịch, và được sử dụng tối đa 7 ngoại binh trên sân cùng lúc. Quy định này dự kiến áp dụng từ mùa giải 2026-2027. Hudson cho biết ông hiểu lý do các CLB muốn tăng số lượng cầu thủ nước ngoài nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ở các giải đấu châu lục. "Về việc sử dụng ngoại binh nhiều hơn cầu thủ Thái, tôi hiểu cả hai góc nhìn. Các CLB cũng muốn nâng tầm đội bóng để thi đấu tại các Cup châu Á", ông nói.

Tuy nhiên, HLV người Anh cũng khẳng định quan điểm cá nhân của ông là nhiều cầu thủ trẻ Thái Lan hiện có năng lực và tiềm năng không thua kém, thậm chí vượt trội so với một số ngoại binh đang thi đấu tại Thai League. "Nhiều cầu thủ trẻ Thái Lan đang ngồi dự bị còn có năng lực tốt hơn cả một số cầu thủ nước ngoài. Tôi đã thấy điều đó từ lâu", ông nói.

Hudson cho biết thêm rằng ông không có vai trò hay quyền hạn để tác động đến quyết định chuyên môn của các CLB, không thể thuyết phục hay thay đổi lựa chọn của các đội bóng về việc sử dụng cầu thủ. HLV người Anh lai Mỹ cũng lấy ví dụ về những cầu thủ trẻ mà ông đánh giá cao, nhắc tới Iklas Sanron - cầu thủ thuộc biên chế PT Prachuap và Chawanwit Sealao - tiền vệ 21 tuổi đang khoác áo Prime Bangkok tại Thai League 3. Cả hai đều dự giải U23 châu Á vừa qua.

Xuân Bình