HLV tuyển Malaysia muốn dự World Cup sau 'nỗi đau Asian Cup'

MalaysiaHLV Peter Cklamovski cam kết gắn bó với đội tuyển Malaysia để hiện thực hóa mục tiêu dài hạn là giành vé dự World Cup, bất chấp bê bối nhập tịch dẫn đến việc mất suất dự Asian Cup.

Cklamovski đến Malaysia vào tháng 12/2024. Ông lập tức tạo tầm ảnh hưởng khi bất bại ở năm 2025 với 7 chiến thắng, trong đó có lần hạ Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, mọi thứ đảo chiều khi FIFA xác định 7 cầu thủ gốc nước ngoài đã dùng hồ sơ giả mạo để nhập tịch Malaysia. Với việc dùng cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu, đoàn quân của Cklamovski bị xử thua 0-3 trong năm trận, gồm hai trận thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0. Từ dẫn đầu bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, Malaysia tụt xuống thứ hai, kém Việt Nam 6 điểm, trong khi chỉ còn một trận.

HLV đội tuyển Malaysia Peter Cklamovski trả lời họp báo ở sân Bukit Jalil tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 23/3/2026. Ảnh: Bernama

"Tôi buồn bực, thất vọng và tức giận, như nhiều người hâm mộ Malaysia vậy", Cklamovski nói khi hội quân với đội tuyển ngày 23/3. "Mục tiêu ngắn hạn là dự Asian Cup đã hoàn toàn bị tước đoạt bởi yếu tố nằm ngoài chuyên môn trên sân và ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi".

Trước khi đến Malaysia, HLV sinh năm 1978 sở hữu lý lịch đáng chú ý khi từng làm việc ở giải VĐQG Nhật Bản - J-League 1, là trợ lý ở đội tuyển Australia giai đoạn 2014-2017, với thành tích vô địch Asian Cup 2015 và dự World Cup 2014. Đội khi ấy được dẫn dắt bởi Ange Postecoglu, từng dẫn dắt Tottenham Hotspur, Celtic, Nottingham Forest. Cklamovski khẳng định chịu ảnh hưởng lớn từ đàn anh.

Khi Malaysia gặp biến cố, Cklamovski lập tức nhận được đề nghị từ Nhật Bản và Trung Quốc. Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy hạnh phúc ở Malaysia và yêu đội tuyển nước này. Nhà cầm quân Australia quyết tâm đưa Malaysia đến đỉnh cao mới để khỏa lấp nỗi đau mất suất dự Asian Cup.

"12 tháng trước, tôi đến Malaysia với tầm nhìn dài hạn là hướng tới World Cup", Cklamovski cho biết. "Những gì vừa xảy ra không làm lay chuyển mục tiêu ấy. Tôi muốn đưa đất nước này đến World Cup. Tôi cần toàn bộ nền bóng đá phát triển và đoàn kết".

Thực tế, đội tuyển Malaysia dưới thời Cklamovski được đánh giá cao về kỷ luật và chiến thuật. Tập thể ấy, dù không còn 7 cầu thủ nhập tịch cùng ngôi sao Arif Aiman gặp chấn thương, vẫn quyết tâm giành 3 điểm khi làm khách trước Việt Nam ở sân Thiên Trường vào ngày 31/3.

Danh sách 28 cầu thủ được triệu tập hầu hết quen thuộc, gồm 10 cầu thủ mang dòng máu lai và 3 người gốc nước ngoài hoàn toàn. Malaysia cũng tiếc nuối khi Bergson (Brazil) và Giancarlo Gallifuoco (Australia) không kịp hoàn tất thủ tục nhập tịch.

Hôm nay, Malaysia sẽ lên đường đến Bangkok ở Thái Lan để tập huấn. Đến ngày 28/3, đội sẽ sang Việt Nam.

Hiếu Lương