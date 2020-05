HLV tuyển Đức cũng không được dự khán Bundesliga

Bundesliga thực hiện quy định hạn chế người vào sân, kể cả với HLV đội tuyển quốc gia Joachim Low.

Từ ngày 16/5, Bundesliga thi đấu trở lại. Do nguy cơ lây nhiễm Covid-19, mọi trận đấu phải đóng cửa với khán giả. Số người vào sân chỉ gồm hai đội và thành phần thi đấu, truyền thông liên quan.

Theo tờ Bild, HLV đội tuyển Joachim Low cũng không có tên trong danh sách được vào sân. Ông chỉ có thể kiểm tra phong độ các tuyển thủ qua truyền hình.

HLV Joachim Low mất đặc quyền trong thời đại dịch. Ảnh: Reuters.

Bundesliga là giải vô địch quốc gia châu Âu đầu tiên thi đấu lại trong thời Covid-19. Ban tổ chức dự kiến thi đấu chín vòng cuối trong vòng một tháng rưỡi.

Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A cũng đang rục rịch trở lại, nhưng tiến độ chậm hơn. Theo lịch, ba giải này đều thi đấu từ đầu tháng 6 và kết thúc đầu tháng 8.

Trong khi đó, do lệnh cấm đến hết tháng 9 của chính quyền, Ligue 1 và giải vô địch Hà Lan đều phải kết thúc sớm. Ligue 1 trao chức vô địch cho PSG, đội hơn 12 điểm so với đội đứng thứ hai. Tại Hà Lan, Ban tổ chức quyết định để trống chức vô địch do Ajax và AZ chỉ hơn nhau hiệu số.

Từ đầu tháng 8, UEFA dự kiến cho Champions League thi đấu trở lại. Do không có trận đấu đỉnh cao trong năm tháng liền, PSG và Lyon đối mặt với nguy cơ chịu thiệt hại lớn về phong độ.

Thanh Quý (theo Bild)