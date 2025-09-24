HLV tuyển Bồ Đào Nha bị trộm đồ hơn một triệu USD

Bồ Đào NhaKẻ trộm đột nhập nhà riêng của HLV Roberto Martinez lấy đi một số trang sức và đồng hồ trị giá hơn một triệu USD.

Theo tờ A Bola, sự việc xảy ra hôm 20/9 ở Cascais, thị trấn biển thuộc thủ đô Lisbon. Quản gia đang làm việc dưới tầng hầm phát hiện kẻ trộm, nhưng không kịp ngăn chặn. Martinez và các thành viên gia đình đi vắng lúc đó.

Cảnh sát Bồ Đào Nha vẫn đang điều tra vụ việc, và dường như chưa bắt được nghi phạm.

HLV Martinez ôm Cristiano Ronaldo, ăn mừng chức vô địch Nations League hồi tháng 6 tại Đức. Ảnh: OS

Martinez dẫn dắt Bồ Đào Nha từ tháng 1/2023. Hơn hai năm qua, ông và các học trò thắng 23 trận, hòa 5 và thua 4, đạt tỷ lệ thắng cao nhất sự nghiệp 71,88%. Ông cũng đưa Ronaldo và đồng đội vào tứ kết Euro 2024, vô địch Nations League 2025, và đang dẫn đầu bảng F vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Khi còn dẫn dắt tuyển Bỉ giai đoạn 2016 - 2022, HLV người Tây Ban Nha thắng 56 trận, hòa 13 và thua 11, đạt tỷ lệ thắng 70%, giành HC đồng World Cup 2018 và vào tứ kết Euro 2021. Tuy nhiên, ông phải ra đi sau khi Bỉ bị loại ở vòng bảng World Cup 2022.

Ở cấp CLB, Martinez từng giúp Swansea City vô địch hạng nhì Anh mùa 2007-2008, cùng Wigan giành Cup FA 2012-2013, và đưa Everton đến vị trí thứ năm Ngoại hạng Anh 2013-2014.

Khi còn là cầu thủ, Martinez chơi trong vai trò tiền vệ phòng ngự cho Zaragoza, Wigan và Swansea. Ông giải nghệ năm 2007 và chưa bao giờ khoác áo tuyển Tây Ban Nha.

Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia có tỷ lệ phạm tội, như móc túi, cướp giật hay trộm cắp, cao bậc nhất châu Âu, bên cạnh Italy, Pháp, Tây Ban Nha hay Bỉ. Những năm gần đây, giới tội phạm thường nhắm vào các ngôi sao thể thao giàu có và thường xuyên xa nhà vì đặc thù công việc.

Thanh Quý (theo A Bola)