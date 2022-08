HLV Tuchel than vãn nhiều nhất Ngoại hạng Anh

Theo The Athletic, Thomas Tuchel là HLV kêu ca nhiều nhất Ngoại hạng Anh, trong khi đồng hương Jurgen Klopp chỉ đứng thứ 12.

The Athletic đã nghiên cứu toàn bộ 29 HLV từng làm việc tại Ngoại hạng Anh mùa trước. Trong đó, Tuchel dẫn đầu khi nêu ra "những yếu tố ảnh hưởng đến phong độ" ở 11 trong tổng số 19 cuộc phỏng vấn được phân tích mùa trước. Cụ thể, "tỷ lệ đổ lỗi" của Tuchel là 57,9%, nhiều hơn 2,4% so với người xếp thứ hai là HLV Mikel Arteta của Arsenal.

Về lý do thực tế, Tuchel ba lần đổ lỗi cho Covid-19, hai lần liên quan đến các quyết định của trọng tài, cũng như việc thiếu may mắn và sai lầm cá nhân của các cầu thủ... Thậm chí, ông còn than vãn về mặt sân Stamford Bridge trong trận thua Arsenal hồi tháng 4.

HLV Tuchel chuẩn bị bước vào mùa thứ ba dẫn dắt Chelsea. Ảnh: AFP

Nửa cuối mùa trước, Chelsea sa sút phong độ và không thể cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh với Liverpool và Man City. Mùa giải của họ cũng bị ảnh hưởng khi chính phủ Anh phong toả tài sản của tỷ phú Roman Abramovich. Dù vậy, đội bóng của Tuchel vẫn cán đích thứ ba, trong khi Arsenal đứng thứ năm và phải đá Europa League.

Xếp sau Tuchel và Arteta là Daniel Farke (với tỷ lệ 54,5%). Farke bị Norwich City sa thải hồi tháng 11/2021 khi CLB đứng bét bảng với năm điểm qua 11 trận. Người kế nhiệm của ông là Dean Smith và hai HLV của Everton - Rafa Benitez và Frank Lampard - lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo.

Cựu HLV tạm quyền của Man Utd, Ralf Rangnick đứng thứ 10, hơn hai bậc so với Jurgen Klopp - người thường xuyên than van về lịch cũng như điều kiện thi đấu của Ngoại hạng Anh. HLV Antonio Conte của Tottenham đứng thứ tư từ cuối danh sách, kẹp giữa Thomas Frank của Brentford và cựu HLV của Burnley Mike Jackson.

Hai HLV của Leeds - Jesse Marsch và người tiền nhiệm Marcelo Bielsa - ít kêu ca nhất, với lần lượt là 12,5% và 13%.

Báo Anh Sunsport nhận định các nhà cầm quân có thể than vãn nhiều hơn mùa này khi Ngoại hạng Anh bị gián đoạn bởi World Cup 2022. Khi đó, nhiều cầu thủ trụ cột có thể chấn thương khi làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia, trong khi nhiều người khác phải tập chay nếu không dự World Cup 2022.

Theo kế hoạch, Ngoại hạng Anh sẽ tạm dừng sau vòng 16 vào ngày 13/11 để nhường chỗ cho World Cup 2022. Sau khi ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới tại Qatar khép lại, giải sẽ tiếp tục từ ngày 26/12 với các trận đấu truyền thống trong Ngày tặng quà.

Hồng Duy