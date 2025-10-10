HLV Tuchel chỉ trích CĐV tuyển Anh

AnhHLV Thomas Tuchel thất vọng khi các CĐV tuyển Anh gần như im lặng trên sân Wembley, dù đội nhà thắng Xứ Wales 3-0 ở trận giao hữu hôm 9/10.

Ghi bàn: Rogers 3', Watkins 11', Saka 20'.

"Chúng tôi đã dẫn 3‑0 rất nhanh, và thậm chí có thể dẫn 4‑0 hay 5‑0 sau hiệp một", HLV Tuchel nói sau trận đấu với Xứ Wales. "Nhưng khi chúng tôi không ghi được bàn thứ tư, thứ năm, sân vận động câm lặng. Chúng tôi không nhận được bất kỳ năng lượng nào từ khán đài, dù chúng tôi làm mọi thứ để giành chiến thắng".

HLV Tuchel chỉ đạo học trò ở trận Anh thắng Xứ Wales 3-0, trên sân Wembley, London, Anh hôm 9/10. Ảnh: Reuters

HLV Tuchel tiếp tục đặt niềm tin vào các cầu thủ từng tạo dấu ấn cho nhiệm kỳ của ông ở tuyển Anh hồi tháng 9, với chiến thắng 5-0 trước Serbia ở vòng loại World Cup tại Belgrade. Ông gây chú ý vì loại các ngôi sao Jude Bellingham và Phil Foden.

Trước Xứ Wales, người hâm mộ tuyển Anh không cảm thấy thiếu Bellingham hay Foden. Morgan Rogers làm tốt vai trò số 10, ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển và kiến tạo bàn thứ hai cho Ollie Watkins, người thay thế Harry Kane đang chấn thương. Bukayo Saka cũng thi đấu tốt, đóng góp một bàn thắng, chính là bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 20. Kể từ đó, không đội nào ghi thêm bàn. Theo Tuchel, hơn 78 nghìn khán giả tại Wembley "im lặng" trong suốt trận đấu.

"Thật buồn vì tôi nghĩ hôm nay đội bóng xứng đáng nhận được sự ủng hộ lớn hơn", HLV Tuchel nói thêm. "Bạn gần như chỉ nghe thấy cổ động viên Wales trong nửa giờ đồng hồ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ để truyền cảm hứng, khiến mọi người cùng hòa vào. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng hôm nay tôi hơi thất vọng".

Trong khi nhiều CĐV Anh rời sân Wembley giữa trận, 7.000 CĐV Xứ Wales ở lại cổ vũ đến phút cuối dù đội tuyển của họ gần như không lên được bóng trước chủ nhà. HLV Tuchel cho rằng việc tuyển Anh dẫn sâu từ quá sớm dẫn đến việc các CĐV cổ vũ hời hợt cho đội nhà.

"Tôi đã nói rằng sự cổ vũ ở trận thắng Serbia 5-0 là tuyệt vời", HLV Tuchel nói thêm. "Tôi yêu người hâm mộ bóng đá Anh và sự ủng hộ mà họ mang lại.

Nhưng hôm nay, bầu không khí trên khán đài không phản ánh đúng màn trình diễn trên sân. Tôi tin chúng tôi chắc chắn sẽ được cổ vũ nhiệt hơn ở Latvia".

Tuyển Anh đang đứng đầu bảng K vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với năm trận toàn thắng, hơn Albania 7 điểm. Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò Tuchel sẽ làm khách trên sân Latvia vào ngày 15/10 tới.

Vy Anh