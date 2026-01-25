HLV Trung Quốc: 'Li Hao hụt giải thủ môn xuất sắc là bất công'

Arab SaudiHLV Antonio Puche Vicente và truyền thông Trung Quốc phản ứng khi thủ môn Nhật Bản Rui Araki được trao giải Găng tay vàng ở giải U23 châu Á 2026.

Sau trận chung kết thua Nhật Bản 0-4 tối 24/1 tại Jeddah, phản ứng đầu tiên của HLV U23 Trung Quốc liên quan kết quả bầu chọn cá nhân. "Theo quan điểm chuyên môn của tôi, Li Hao mới là thủ môn hay nhất giải", HLV Puche nói. "Cậu ấy đã chơi một giải đấu phi thường. Lựa chọn của ban tổ chức thật không thể tin nổi".

HLV người Tây Ban Nha cho rằng việc đánh giá thủ môn chỉ dựa vào danh hiệu tập thể hoặc số bàn thua là thiếu toàn diện. Ông cho biết Trung Quốc bước vào giải với tư cách đội hạt giống thấp, phải chịu áp lực phòng ngự lớn trong hầu hết trận, và Li Hao liên tục trở thành điểm tựa giúp đội tiến sâu. "Nếu không có Li Hao, chúng tôi không thể vào chung kết", Puche nói thêm.

Thủ môn Li Hao sau trận Trung Quốc thua Nhật Bản 0-4 ở chung kết U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 24/1/2026. Ảnh: Sohu

Về mặt thống kê, Li Hao là thủ môn để lại dấu ấn đậm nét nhất giải. Trước chung kết, anh giữ sạch lưới suốt năm trận, với chuỗi 480 phút không thủng bàn nào, kỷ lục ở U23 châu Á. Tính cả giải, Li Hao thi đấu 570 phút qua 6 trận, thực hiện 33 pha cứu thua - nhiều nhất giải. Riêng trận tứ kết gặp Uzbekistan, anh có tới 8 pha cản phá quyết định, giúp Trung Quốc đi tiếp.

Ngay cả ở trận thua Nhật Bản, Li Hao vẫn không phải nguyên nhân chính dẫn tới thất bại. Trong bốn bàn thua, hai tình huống bóng đổi hướng sau khi chạm hậu vệ, một bàn đến từ phạt đền, và một cú dứt điểm được đánh giá là khó cản. Theo phân tích của nhiều chuyên trang Trung Quốc, hệ thống phòng ngự của thầy trò Puche đã sụp đổ trước khả năng gây áp lực và tổ chức tấn công của Nhật Bản, khiến Li Hao liên tục phải đối mặt với các pha dứt điểm ở cự ly gần.

Rui Araki, thủ môn Nhật Bản giành giải, chỉ để thủng lưới một bàn suốt giải, nhưng số lần trổ tài ít hơn nhiều. Araki thi đấu năm trận, có tám pha cản phá, phần lớn thử thách thực sự đến ở trận tứ kết hòa Jordan 1-1, nơi anh đẩy cú sút luân lưu. Truyền thông Trung Quốc cho rằng việc Nhật Bản kiểm soát thế trận tốt khiến Araki ít bị đặt vào tình huống nguy hiểm hơn so với Li Hao.

Rui Araki nhận giải Thủ môn xuất sắc U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Trong khi đó, Li lại giữ thái độ điềm tĩnh. Chỉ vài giờ sau trận chung kết, anh đăng thông điệp trên mạng xã hội Weibo, thừa nhận nỗi tiếc nuối lớn nhất không nằm ở giải thưởng cá nhân. "Đã thấy rõ khoảng cách trình độ, cần trở về tập luyện chăm chỉ hơn, cố gắng giành lại những trận cần phải thắng", anh viết. "Điều tiếc nuối lớn nhất vẫn là không thể đoạt chức vô địch. Xin lỗi người hâm mộ vì giấc mơ chưa có cái kết đẹp."

Trong các cuộc phỏng vấn sau đó, khi được hỏi có thất vọng vì không giành Găng Vàng hay không, thủ môn sinh năm 2004 trả lời: "Không có chuyện thua mà vẫn vui mừng. Thua thì phải trở về tổng kết".

Dù vậy, phản ứng từ truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Trên cổng thông tin Sina, chủ đề "Li Hao hụt giải thủ môn xuất sắc" nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, thu hút hàng triệu lượt đọc. Nhiều bài viết cho rằng màn trình diễn lịch sử của Li Hao đã bị che mờ bởi một trận chung kết có tỷ số đậm, còn Trung Quốc vỡ trận trước sức ép toàn diện của Nhật Bản.

Theo thông lệ của AFC, giải "Thủ môn hay nhất" thường ưu tiên cầu thủ thuộc đội vô địch hoặc đội vào chung kết với số bàn thua thấp. Tuy nhiên, Li Hao vẫn được xem là trường hợp đặc biệt, khi phải gánh khối lượng công việc lớn hơn hẳn. "Đây là nghịch lý quen thuộc", một bài trên Sina có đoạn "Thủ môn hay nhất lại thuộc đội chịu nhiều sức ép nhất".

Dù không giành Găng Vàng, giá trị chuyên môn của Li Hao không vì thế suy giảm. Theo Sina, nhiều tuyển trạch viên châu Âu đã theo dõi sát thủ môn này, ấn tượng với phản xạ nhanh và khả năng giữ bình tĩnh trong các tình huống đối mặt của anh.

HLV Puche cũng khẳng định giải thưởng cá nhân không quyết định tương lai của học trò cưng. "Những gì Li Hao thể hiện đã được giới chuyên môn ghi nhận. Cậu ấy còn rất trẻ và có thể tiến xa", ông nói.

Giải thưởng U23 châu Á 2026 Vua phá lưới: Nguyễn Đình Bắc (Việt Nam)

Cầu thủ hay nhất: Ryunosuke Sato (Nhật Bản)

Thủ môn hay nhất: Rui Araki (Nhật Bản)

Giải phong cách: Hàn Quốc

Hoàng An tổng hợp