HLV Trung Quốc: 'Chúng tôi bắt bài Indonesia'

Trung QuốcTheo HLV Branko Ivankovic, việc nghiên cứu kỹ đối thủ để tìm ra cách ứng phó và sự ủng hộ từ CĐV giúp Trung Quốc hạ Indonesia 2-1 ở vòng loại ba World Cup 2026.

Trước lượt trận thứ tư hôm qua, HLV Branko Ivankovic chịu áp lực lớn. Trung Quốc đã lần lượt thua Nhật Bản 0-7, Arab Saudi 1-2 rồi Australia 1-3 trong ba lượt đầu tiên. Ông có thể sẽ bị sa thải lập tức nếu tiếp tục không thắng Indonesia.

Nhưng trên sân nhà Thanh Đảo, thầy trò Brankovic hoàn thành mục tiêu khi thắng sát nút Indonesia. "Tôi đã nhấn mạnh trận này rất khó khăn", HLV Ivankovic nói sau trận. "Một chiến thắng nhọc nhằn nhưng rất quan trọng".

HLV Branko Ivankovic (phải) hạnh phúc sau khi Trung Quốc thắng Indonesia 2-1 ở lượt bốn bảng C vòng loại ba World Cup 2026 - khu vực châu Á. Ảnh: Xinhua

Nhà cầm quân Croatia cảm ơn các học trò đã chiến đấu hết mình suốt 90 phút chính thức và khoảng 10 phút bù. Ông cũng cảm ơn LĐBĐ Trung Quốc, chính quyền Thanh Đảo đã hỗ trợ và gọi người hâm mộ là "cầu thủ thứ 12 quan trọng" góp phần đem về chiến thắng. Dù thất vọng với màn trình diễn gần đây của đội nhà, người hâm mộ Trung Quốc vẫn gần như lấp kín sân Thanh Đảo, có sức chứa 50.000 chỗ ngồi.

HLV Ivankovic cho biết: "Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi và đội hình Indonesia để có sắp xếp tương ứng, bắt bài đối thủ. Chiến thắng giúp toàn đội giảm bớt áp lực và mang lại tự tin".

Áp lực mà HLV Ivankovic nhắc đến được thể hiện khi Zhang Yuning bật khóc sau bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 44. Sau đó, thủ môn đội trưởng Wang Dalei bật khóc khi hết trận, rồi lại khóc tiếp khi trả lời phỏng vấn.

Thủ môn Wang Dalei (trái) cứu thua cho Trung Quốc trong trận thắng Indonesia 2-1. Ảnh: Bola

HLV trưởng Trung Quốc khẳng định Indonesia là đội mạnh, với nhiều cầu thủ đang chơi ở châu Âu. Nhưng hàng thủ đã ngăn chặn tốt, và có thể đã sạch lưới nếu phá bóng tốt hơn trong pha chống ném biên mạnh của Pratama Arhan. Các thống kê cho thấy Trung Quốc - đội xếp thứ 91 FIFA - bị đối thủ kém 38 bậc dồn ép. Họ chỉ kiểm soát bóng 24%, có 194 đường chuyền so với 602 của Indonesia. Trung Quốc sút năm trúng ba, còn Indonesia là 14 trúng sáu. Thứ chủ nhà nhỉnh hơn là khả năng tận dụng triệt để sai lầm của hàng thủ đối phương.

Trung Quốc chưa thoát khỏi đáy bảng C. Đội có ba điểm như Indonesia, nhưng xếp sau do kém hiệu số (-9 so với -1).

Sang tháng 11, Trung Quốc làm khách trước Bahrain - đối thủ cạnh tranh vị trí thứ ba và bốn như Indonesia, vào ngày 14/11. Sau đó, đội về sân nhà tiếp Nhật Bản.

Trung Thu