HLV Trần Tiến Đại dẫn dắt PVF-CAND

Hưng YênPVF-CAND chia tay HLV Nguyễn Thành Công để bổ nhiệm ông Trần Tiến Đại khi đang chật vật đua trụ hạng V-League 2025-2026.

Tân binh V-League đạt thỏa thuận chia tay HLV Nguyễn Thành Công hôm qua 10/3, tức hai ngày sau trận thua Nam Định 0-1 ở vòng 15 V-League. Trước đó, dưới thời nhà cầm quân gốc Nghệ An, PVF-CAND lần lượt thắng Becamex TP HCM 2-1, thua Công an TP HCM 1-2, Đà Nẵng 0-3. Đây là lần thứ hai PVF-CAND thay tướng mùa này, khi chia tay HLV Thạch Bảo Khanh.

Sau ông Công, PVF-CAND nhanh chóng có người thay thế, là HLV Trần Tiến Đại. Nhà cầm quân sinh năm 1966 đã có mặt tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF vào hôm qua, để gặp gỡ lãnh đạo đội, ban huấn luyện và các cầu thủ.

HLV Nguyễn Thành Công trong trận PVF-CAND thua Nam Định 0-1 ở vòng 15 V-League 2025-2026, trên sân PVF ở Hưng Yên ngày 8/3/2026. Ảnh: VPF

"Có nhiều chuyện ở ngoài xã hội không xảy ra mà chỉ có trong bóng đá mới xảy ra. Sáng như thế này, nhưng chiều thay đổi và có thể trong tích tắc đã khác", HLV Đại nói trước buổi tập chiều qua. "HLV có hai dạng và chúng tôi cũng phải thích nghi. Một là đã bị sa thải và hai là chuẩn bị bị sa thải".

Sau đó, ông động viên các cầu thủ nỗ lực hết sức, tự tin và tập trung tư duy chơi bóng để cùng nhau vượt qua khó khăn. PVF-CAND tụt xuống cuối bảng - vị trí xuống hạng, với 11 điểm, bằng Đà Nẵng nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Trận đấu tiếp theo là làm khách trước Công an TP HCM ngày 15/3.

Ông Đại từng là cầu thủ của Công an TP HCM. Sau khi giải nghệ, ông trở thành một trong những nhà môi giới cầu thủ đầu tiên và có tiếng tăm ở Việt Nam. Tiếp theo, ông Đại làm kinh doanh rồi quản lý thể thao, từng ngồi ghế Giám đốc Điều hành CLB Ninh Bình năm 2010, Xuân Thành Sài Gòn giai đoạn 2012-2013 và giữ chức Chủ tịch Sài Gòn FC năm 2018 trong nửa năm thì chia tay. Cả ba CLB trên đều không còn hoạt động.

Năm 2023, ông Đại được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật CLB Công an Hà Nội, rồi hai lần chuyển sang làm HLV tạm quyền. Đôi bên chia tay vào tháng 8/2024.

Ông Trần Tiến Đại làm HLV tạm quyền Công an Hà Nội cuối mùa giải 2023-2024. Ảnh: Minh Hoàng

Đến tháng 12/2025, ông Đại hoàn thành khóa học bằng HLV Pro của LĐBĐ châu Á (AFC). Vì vậy, ông đạt điều kiện bắt buộc để dẫn dắt các đội V-League.

PVF-CAND thành lập năm 2018, với tên ban đầu là Phố Hiến. Họ đổi tên như hiện nay khi được chuyển giao cho Bộ Công an quản lý từ 2023. PVF-CAND từng hai lần đá play-off thăng hạng lên V-League, nhưng đều thua: trước Thanh Hóa năm 2019 rồi Hà Tĩnh năm 2024.

PVF-CAND đứng thứ ba ở giải hạng Nhất 2024-2025, nhưng thay CLB Quảng Nam và Đồng Nai (trước là Bình Phước) lên hạng. Quảng Nam bỏ giải vì không đủ lực lượng và năng lực tài chính, còn đội á quân hạng Nhất mùa trước là Đồng Nai (trước là Bình Phước) từ chối thay thế vì tự thấy chưa đủ lực để dự V-League.

Dù nỗ lực bổ sung lực lượng, PVF-CAND vẫn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ thiếu kinh nghiệm thi đấu V-League. "Họ đã nếm trải sự khắc nghiệt của V-League sau một nửa chặng đường. Tự bản thân cầu thủ phải xây dựng tâm lý và bản lĩnh", cựu HLV Thành Công cho hay.

Hiếu Lương