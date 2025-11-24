HLV Tottenham: 'Sơ đồ không có lỗi khi thua Arsenal'

AnhTheo HLV Thomas Frank, sơ đồ thiên về phòng ngự không phải nguyên nhân dẫn đến thất bại nặng nề 1-4 trước Arsenal ở vòng 12 Ngoại hạng Anh, tối 23/11.

Đầu trận derby London, HLV Frank cho Tottenham chơi với sơ đồ 5-4-1, nhưng không hạn chế được bàn thua. Từ phút 36 đến 41, họ để Leandro Trossard và Eberechi Eze ghi liên tiếp hai bàn cho Arsenal. Sau giờ nghỉ, Frank đổi sơ đồ, nhưng vẫn không thể cải thiện tình hình. Eze ghi thêm hai bàn cho đội chủ nhà ở phút 46 và 76.

Ở chiều ngược lại, Tottenham chỉ gỡ được một bàn với pha lốp bóng từ gần giữa sân của Richarlison. Đó là một trong hai tình huống hiếm hoi họ dứt điểm hướng trúng khung thành của Arsenal trận này, trong khi nhận đến 8 tình huống tương tự.

HLV Thomas Frank phải chịu thất bại 1-4 trong trận derby với Arsenal ở vòng 12 Ngoại hạng Anh, tối 23/11 trên sân Emirates. Ảnh: Reuters

Sau trận, Frank bảo vệ các lựa chọn về sơ đồ, cho rằng Tottenham thua đậm là vì các cầu thủ thiếu tinh thần chiến đấu, tranh chấp và gây áp lực không đủ tốt. "Dù chơi theo hệ thống nào, bạn cũng có thể thành công", ông nói. "Tôi xuất phát với sơ đồ 5-4-1, rồi thay đổi trong giờ nghỉ, nhưng họ nâng tỷ số lên 3-0 ngay phút đầu tiên của hiệp hai. Dù chơi theo hệ thống khác, chúng tôi vẫn cần quyết liệt hơn trong các pha tranh chấp".

Sau khi được bổ nhiệm hè này, Frank khởi đầu không tệ với Tottenham. Ông từng đưa đội bóng lên thứ hai khi thắng năm, hòa hai và chỉ thua hai trong chín vòng đầu. Nhưng trong ba trận gần nhất, "Gà trống" thu nhận những kết quả không tốt, khi thua Chelsea 0-1 và hòa Man Utd 2-2 trên sân nhà rồi thua đậm trên sân của Arsenal. Tottenham hiện rơi xuống thứ chín với 18 điểm, bằng điểm và chơi nhiều hơn Man Utd một trận.

Frank thừa nhận Tottenham đã chơi tệ trước Arsenal và Chelsea. Với trận hòa Man Utd, ông tiếc vì bị gỡ hòa phút 90+6. "Tôi cần xin lỗi CĐV và sẽ luôn chịu trách nhiệm. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều cần cải thiện", Frank nói thêm.

Trước khi đến Tottenham để thay Ange Postecoglu, Frank từng có bảy năm dẫn dắt Brentford. HLV 52 tuổi người Đan Mạch gây tiếng vang khi giúp đội nhà đi lên từ hạng Nhất và liên tục trụ hạng.

Thanh Quý (theo ESPN)