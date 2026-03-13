HLV Thanh Hóa: ‘Không mong được thiên vị, chỉ cần V-League công bằng’

Ninh BìnhHLV Mai Xuân Hợp tiếc nuối khi Thanh Hóa không được hưởng phạt đền trong trận thua Nam Định 0-1 ở vòng 16 V-League 2025-2026, tối nay.

Phút 88, Lucas Alves truy cản trái phép Rimario ở gần vòng cấm. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR và xem lại video, trọng tài chính xác định điểm phạm lỗi ngoài vòng cấm nên chuyển thành đá phạt trực tiếp, đồng thời rút thẻ đỏ trực tiếp cho Alves thay vì thẻ vàng.

Thanh Hóa không tận dụng được quả đá phạt trực tiếp, cùng tám phút, gồm cả bù giờ, thi đấu hơn người và thua 0-1. Bàn thắng duy nhất của Nam Định được ghi ở phút 78 nhờ công ngoại binh Akolo Ababa.

HLV Mai Xuân Hợp vui vì tinh thần kiên trì trong khó khăn của toàn đội, nhưng tiếc nuối khi không thể có ít nhất một điểm. "Chúng tôi được hưởng phạt đền, nhưng lại bị kéo ra ngoài. Tôi không biết nói sao", ông Hợp nói ở họp báo sau trận. "Tôi chấp nhận cuộc chơi, nhưng vẫn có những điều thiệt thòi với tập thể đã gặp vô vàn khó khăn".

Ở vòng trước, Thanh Hóa cũng phàn nàn với công tác trọng tài sau khi bị từ chối một quả phạt đền. Rimario bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng trọng tài xác định việt vị. Video quay chậm sau đó tạo nên nhiều tranh cãi, về thời điểm bóng chạm chân cầu thủ Thanh Hóa trước khi đến Rimario.

Thanh Hóa đã không thắng liền bốn trận với ba thất bại. Đội đứng thứ 12 với 13 điểm, hơn đội cuối bảng PVF-CAND hai điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Cuộc đua trụ hạng V-League vẫn còn gay cấn khi hai đội xếp trên Thanh Hóa, là Becamex TP HCM và HAGL, mới có 15 điểm.

"Tôi không mong Thanh Hóa được thiên vị, chỉ cần cuộc chơi công bằng", HLV Mai Xuân Hợp cho hay. "Những đội yếu như Thanh Hóa càng cần công bằng. Mỗi trận tới là một trận chung kết và chúng tôi không sợ sệt".

Trên sân Thiên Trường, Thanh Hóa vẫn chỉ đăng ký 17 cầu thủ, trong đó có ba thủ môn. Đội chưa thể bổ sung cầu thủ mới do bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ. Nguyên nhân là do chưa thanh toán lương cho một số ngoại binh. Trong khi đó, kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2025-2026 của V-League sẽ khép lại vào lúc 23h59 ngày 17/3.

HLV Mai Xuân Hợp cho biết LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã hỗ trợ CLB làm thủ tục với FIFA. "Chúng tôi đã có nhân sự mới, chỉ chờ FIFA gỡ án phạt thôi", ông cho biết. "VFF đã tiếp quản hồ sơ để sớm gửi cho FIFA, và chúng tôi dự kiến được đăng ký trong một đến hai ngày tới".

Trận đấu tiếp theo của Thanh Hóa là tiếp đón Công an TP HCM ở vòng 17 V-League, vào ngày 5/4, tức sau đợt FIFA days tập trung đội tuyển Quốc gia.

