HLV Thái Lan: 'Chưa thấy ai đập bóng ghi điểm nhiều như Bích Tuyền'

Ninh BìnhHLV Kiattipong Radchatagriengkai khen ngợi Nguyễn Thị Bích Tuyền – VĐV hay nhất chặng hai SEA V-League 2025.

Bích Tuyền ghi 45 trong tổng số 107 điểm, khi Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 tối 10/8. Thành tích này phá kỷ lục về số điểm một nữ VĐV ghi được trong một trận SEA V-League. Cột mốc trước đó là 41 điểm cũng do chính Bích Tuyền lập trước Thái Lan ở chặng một SEA V-League 2024.

Sau trận, Bích Tuyền nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ Việt Nam lẫn Thái Lan. VĐV sinh năm 2000 cũng nhận được sự tôn trọng từ đối thủ.

Nguyễn Thị Bích Tuyền (áo xanh giữa) nhảy sau vạch 3 m đập bóng ghi điểm, trong trận Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 để vô địch chặng hai giải bóng chuyền nữ SEA V-League 2025, tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, ngày 10/8/2025. Ảnh: Hiếu Lương

"Cú đập bóng của Tuyền rất sắc bén", đội trưởng Ajcharaporn Kongyot nói ở sân bay Suvarnabhumi ngày 11/8. "Cô ấy gần như là người duy nhất có thể ghi điểm quyết định cho Việt Nam".

Trong khi đó, HLV Kiattipong miêu tả Bích Tuyền là cầu thủ chủ chốt và đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng lịch sử của Việt Nam. Đối chuyền quê Vĩnh Long ghi 42 điểm từ 76 pha tấn công – nhiều nhất trận.

"Một con số rất ấn tượng. Một cầu thủ quan trọng của Việt Nam và rất xuất sắc", HLV trưởng tuyển nữ Thái Lan cho hay. "Ở set 5, cô ấy thực hiện 15 cú đập bóng và ghi 10 điểm. Tôi chưa từng thấy ai ghi nhiều điểm như vậy ở set 5 nhờ đập bóng".

Số điểm mỗi set của Bích Tuyền lần lượt là 9, 8, 10, 8, 10. Ngoài 42 điểm tấn công, cô ghi hai điểm từ chắn bóng và một từ phát bóng. Tuyền cũng ẵm cú đúp danh hiệu VĐV hay nhất và Đối chuyền hay nhất tại chặng hai.

Cầu thủ tấn công tốt thứ hai tại nhà thi đấu Ninh Bình là Pimpichaya, với 25 điểm. Xếp sau là Chatchu-on (19), Ajcharaporn (17), Trần Thị Thanh Thúy và Vi Thị Như Quỳnh (11).

Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu thắng Thái Lan Diễn biến chính trận Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 ở chặng hai SEA V-League 2025.

Ở chặng một SEA V-League 2025, Việt Nam thua Thái Lan 2-3 trên sân đối phương hôm 3/8. Bích Tuyền vẫn ghi 33 điểm nhưng gặp khó trước hàng chắn Thái Lan.

Đến trận tái đấu, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thay đổi hệ thống. Bích Tuyền được đánh từ hàng sau vị trí số 6 lên để có những pha đập uy lực sau vạch 3 m, nổi bật là hai điểm cuối ở set 5 giúp đội thắng 16-14. "Những điểm từ hàng sau của Tuyền giúp tinh thần đội tuyển tăng cao", HLV Tuấn Kiệt cho hay.

Trận đấu này cũng ghi nhận phong độ không tốt của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. Vì vậy, cô được rút về hàng sau tập trung phòng thủ hơn. Trong khi đó, Vi Thị Như Quỳnh phòng thủ tốt hơn mọi lần và tạo nên làn gió mới trên hàng công từ set 3 để tạo thành đối chuyền lợi hại với Tuyền. Đây có thể trở thành phương án tấn công thường thấy trong tương lai của đội tuyển nữ Việt Nam.

Bích Tuyền sinh tại Vĩnh Long, thi đấu cho CLB bóng chuyền địa phương từ năm 2016 đến 2020, trong đó năm 2019 được cho Bình Điền Long An mượn. Từ 2021, cô đầu quân cho Ninh Bình. Sự xuất hiện của Bích Tuyền giúp thay đổi diện mạo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong hai năm qua ở sân chơi châu lục và thế giới.

Theo trang World of Volley, Bích Tuyền còn giữ kỷ lục nữ VĐV ghi nhiều điểm nhất trong một trận. Tại giải VĐQG 2022, cô kiếm được 61 điểm trong trận đấu giữa Ninh Bình và Than Quảng Ninh. Thành tích này không được Guinness công nhận do giải VĐQG Việt Nam không thuộc quyền quản lý trực tiếp của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).

Bích Tuyền cũng chịu áp lực tinh thần khi bị nghi ngờ là nam. Tuy nhiên, việc cô tham dự đủ các giải tầm châu Á và thế giới thuộc quản lý của Liên đoàn bóng chuyền thế giới, đã thay đổi góc nhìn của một bộ phận người hâm mộ.

Hiếu Lương