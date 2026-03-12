HLV Thái Lan áp lực trước trận sinh tử tranh vé dự Asian Cup 2027

Thái LanHLV Anthony Hudson cảm thấy khó khăn khi chốt danh sách Thái Lan cho trận gặp Turkmenistan, để định đoạt vé dự Asian Cup 2027.

Danh sách 23 cầu thủ Thái Lan được công bố vào chiều nay, với nhiều ngôi sao quen mặt. Cựu binh có hậu vệ Theerathon, tiền vệ Chanathip, Sarach Yooyne, Supachok Sarachat. Trong khi đó, những ngôi sao dưới 23 tuổi được đặt niềm tin là Seksan Ratree, Iklas Sanron, Yotsakorn hay tiền đạo lai Annh Jude Soonsup-Bell.

Một số ngôi sao không được triệu tập như trung vệ Jonathan Khemdee, tiền vệ Ben Davis hay tiền đạo Suphanat Mueanta. HLV Hudson thừa nhận chốt danh sách là công việc khó khăn, và có thể khiến một số cá nhân thất vọng. Tuy nhiên, chính ông cũng đang chịu áp lực trước cuộc tiếp đón Turkmenistan.

HLV Anthony Hudson tham dự họp báo vào chiều 12/3/2026, để công bố danh sách đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho trận gặp Turkmenistan ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: ThailandNT

"Trận đấu không chỉ gây áp lực lên tôi mà cả LĐBĐ Thái Lan (FAT)", HLV Hudson nói sau khi công bố danh sách vào chiều nay. "Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi câu hỏi và chỉ trích. Điều quan trọng nhất là chúng tôi giành vé dự Asian Cup".

Ở bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027, Thái Lan có cùng 12 điểm như Turkmenistan, nhưng xếp sau do kém hiệu số đối đầu (thua 1-3 ở lượt đi). Hai đội sẽ quyết đấu tại lượt cuối vào ngày 31/3 trên sân Rajamangala ở Bangkok. Chủ nhà buộc phải thắng, còn Turkmenistan chỉ cần hòa là đi tiếp.

Nhà cầm quân người Anh cho biết rất khó tìm thông tin về Turmenistan nên đã nhờ sự trợ giúp từ cộng đồng mạng. Sau đó, thông tin về đối thủ ở 12 trận gần nhất, với chi tiết lối chơi đã được tổng hợp. Hudson đề nghị các học trò tôn trọng và không được đánh giá thấp đối thủ.

"Turkmenistan chơi đồng đội, mạnh mẽ, phòng ngự chắc chắn và tấn công trực diện bằng những đường chuyền dài về phía trước", HLV Hudson cho hay. "Chúng tôi cần cải thiện tính quyết liệt. Việc lựa chọn các hậu vệ cánh có thể tấn công nhanh, tạt bóng sớm sẽ phù hợp cho trận đấu tới".

Do không có đối thủ đã giao hữu, Thái Lan đã liên hệ Đại học Bắc Bangkok để làm quân xanh đấu tập. HLV Hudson dẫn dắt Thái Lan từ tháng 11/2025, để thay HLV người Nhật Bản Masatada Ishii. Đội lần lượt thắng Singapore 3-2 ở trận giao hữu, rồi hạ Sri Lanka 4-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Danh sách đội tuyển bóng đá Thái Lan

Thủ môn (3): Saranon Anuin (BG Pathum United), Patiwat Khammai (Bangkok United), Kampol Pathomakkakul (Ratchaburi)

Hậu vệ (7): Pansa Hemviboon, Narubadin (Buriram United), Manuel Bihr (Bangkok United), Nicholas Mickelson (SV Elversberg), Suphanan Bureerat, Peerawat Akkratum (Port FC), Nattapong Sayriya (Chonburi)

Tiền vệ (10): Peeradon (Port FC), Anan Yodsangwal (Lamphun Warriors), Seksan Ratree (Rayong), Theerathon (Buriram United), Sarach Yooyen, Chanathip, Krtisada Kaman (BG Pathum United), Supachok Sarachat (Consadole Sapporo), Thanawat (Rachaburi), Iklas Sanron (PT Prachuap)

Tiền đạo (3): Supachai Chaided (Buriram United), Jude Soonsup-Bell (Grimsby Town), Yotsakorn Burapha (Chonburi).

Hiếu Lương