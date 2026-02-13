HLV Simeone châm chọc Yamal

Tây Ban NhaHLV Diego Simeone giơ ba ngón tay về phía Lamine Yamal khi Atletico dẫn Barca 3-0, trong trận thắng 4-0 ở lượt đi bán kết Cup Nhà vua.

Phút 34, khi tỉ số là 3-0, HLV Diego Simeone quay về phía cánh phải của Barca và giơ ba ngón tay về phía Yamal, ám chỉ cách biệt Atletico vừa tạo ra. Cử chỉ diễn ra ngay sau khi tiền đạo Ademola Lookman ghi bàn thứ ba cho đội chủ nhà. HLV người Argentina còn chạy dọc đường biên để reo mừng.

Yamal nổi tiếng với phong thái tự tin trước các trận cầu lớn, đặc biệt khi chạm trán Real Madrid. Tuy nhiên, trước Atletico, ngôi sao 18 tuổi của đội khách không để lại nhiều dấu ấn. Khi bị Simeone châm chọc, Yamal chỉ gượng cười.

HLV Simeone trêu chọc Yamal trong trận Atletico thắng Barca 4-0 trên sân Metropolitano, thành phố Madrid, Tây Ban Nha, tối 12/2/2026. Ảnh: Daily Mail

Trận lượt đi bán kết Cup Nhà vua trên sân Wanda Metropolitano khởi đầu ác mộng với Barca. Ngay phút thứ 6, thủ môn Joan Garcia đỡ bóng hụt đường chuyền về của Eric Garcia. Vì thế, bàn thắng của Atletico được tính là Eric Garcia phản lưới nhà.

Atletico còn ghi thêm ba bàn nữa trong hiệp một, nhờ công Antoine Griezmann, Lookman và Julian Alvarez. Trong đó, Lookman và Alvarez thay phiên kiến tạo cho nhau lập công.

Barca một lần đưa bóng vào lưới từ tình huống lộn xộn do Cubarsi thực hiện, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị sau tám phút kiểm tra VAR. Công nghệ bắt việt vị bán tự động gặp trục trặc do mật độ cầu thủ dày đặc, buộc tổ trọng tài phải kẻ vạch thủ công. Cuối trận, Eric Garcia nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng muộn với Alex Baena, khép lại buổi tối thất vọng của đội khách.

Yamal rê bóng qua người nhiều nhất trận đấu với sáu tình huống, nhưng anh không thể chuyển hóa điều đó thành đường kiến tạo hay bàn thắng. Tuyển thủ Tây Ban Nha tạo ra ba cơ hội, nhưng đồng đội không tận dụng được.

Sau trận, Simeone cho rằng kết quả cặp đấu chưa ngã ngũ, nhưng Atletico "cần những trận đấu như này để đem lại niềm vui cho người hâm mộ". Trong khi đó, HLV Hansi Flick thừa nhận Barca chơi không tốt, dù ông không đồng tình với pha bóng Cubarsi bị từ chối bàn thắng.

Trận lượt về sẽ diễn ra tại Camp Nou tối 3/3.

Hoàng An (theo Marca)