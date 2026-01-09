HLV Simeone cảnh báo Vinicius sắp bị Real tống cổ

Arab SaudiBị tiền đạo Real chọc tức trong trận bán kết Siêu Cup Tây Ban Nha, HLV của Atletico Diego Simeone cuốn vào tranh cãi tay đôi rồi đáp trả bằng dự báo Vinicius sẽ bị tống cổ khỏi Real.

Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-1 cho Real, nhưng tâm điểm trên sân King Abdullah tối 8/1 là những tranh cãi nảy lửa gần khu vực đường biên dọc. Ngay từ những phút đầu trận bán kết, Vinicius đã khơi mào trước bằng nhiều màn khiêu khích HLV Simeone của Atletico.

Ban đầu, Simeone cũng bị cuốn theo, dẫn đến tranh cãi tay đôi với tiền đạo 25 tuổi bên phía đối phương. HLV 55 tuổi này hai lần khiếu nại với trọng tài bàn Victor Garcia Verdura nhưng chỉ được ông này yêu cầu "giữ bình tĩnh". Sau đó, khi Vinicius tiếp tục có những cử chỉ chọc tức, Simeone đáp lại bằng một đòn tâm lý sắc sảo.

Vinicius (áo trắng) liên tục lời qua tiếng lại với HLV Simeone.

Theo tiết lộ từ bình luận viên Paco Gonzalez trên sóng Tiempo de Juego, các chuyên gia đọc môi từ đài Movistar Plus+ đã giải mã một câu nói của Simeone với Vinicius: "Florentino Perez rồi sẽ tống cổ cậu thôi, cứ nhớ lấy lời tôi nói".

Về cuối hiệp một, cả hai dường như tập trung vào chuyên môn. Nhưng ngay sau tiếng còi khép lại 45 phút đầu của trọng tài, Simeone đã gọi riêng Dani Carvajal - người dự bị trận này - để phàn nàn về thái độ của Vinicius. Vừa chỉ tay về phía đường biên, HLV người Argentina vừa giải thích cho thủ quân Real về những gì đã xảy ra giữa ông và cầu thủ mang áo số 7.

Đến phút 81, khi Vinicius rời sân trong những tiếng huýt sáo từ khán đài để nhường chỗ cho Arda Guler, căng thẳng lại bùng phát. Simeone làm điệu bộ cơ thể nhắm về phía cầu thủ Real, ám chỉ những tiếng huýt sáo đó là dành cho anh. Vinicus nổi giận, nói với trọng tài chính trong lúc rời sân: "Ông ta lúc nào cũng chọc tức người khác", trước khi tự mình đáp trả bằng một điệu bộ "hẹn gặp lại" sau trận.

Bấy giờ, HLV Xabi Alonso và một số thành viên trong ban huấn luyện Real buộc phải lao ra, kéo cậu học trò vào và phản pháo về phía ban huấn luyện Atletico. "Lo việc của ông đi, chết tiệt!", Alonso hét lớn về phía Simeone.

Trong cuộc họp báo sau trận, khi được hỏi về sự tình trên sân với Vinicius, Simeone cho biết: "Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã hiểu ra rằng chuyện gì trên sân thì cứ để lại trên sân, không có gì để bình luận thêm".

Một phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi về lời khiêu khích "Florentino sẽ tống khứ cậu" được cho là từ chính miệng Simeone gửi tới Vinicius. Đáp lại, HLV trưởng của Atletico bật cười và nói: "Tôi không nhớ rõ nữa, dạo này trí nhớ của tôi không tốt cho lắm".

HLV Simeone và Vinicius liên tục lời qua tiếng lại HLV Simeone châm chọc Vinicius khi cầu thủ của Real rời sân.

Về việc đã trao đổi những gì với Carvajal, Simeone cho biết ông tôn trọng hậu vệ cánh người Tây Ban Nha cũng như toàn thể các cầu thủ Real. "Tôi chỉ nói với cậu ấy những gì đang diễn ra dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc và đó cũng chính là điều họ đang phải đối mặt".

Tuy nhiên, Alonso không có ý định cho qua. "Tôi thực sự không thích những tình huống cãi vã đó", HLV 44 tuổi nói sau trận. "Simeone đã nói gì đó với Vinicius, và với tôi, những việc như vậy vượt quá ranh giới tôn trọng giữa các đồng nghiệp lẫn nhau. Sau đó, khi biết nội dung lời nói của ông ấy, tôi không thích cách ông ấy nói chuyện như vậy với học trò của tôi. Bản thân tôi luôn cố gắng tôn trọng cầu thủ đội đối phương và trong bóng đá, không phải cái gì cũng có thể chấp nhận được".

Alonso cũng bổ sung thêm rằng mình đã nói chuyện riêng với Vinicius và không muốn công khai nội dung. "Những gì Simeone nói không phải là tấm gương tốt về tinh thần thể thao", ông tuyên bố.

Báo Tây Ban Nha MARCA cho biết Vinicius có vẻ vẫn chưa hạ hỏa sau trận. Ngay khi vào phòng thay đồ, ngôi sao sinh năm 2000 đã lập tức vào một bài đăng là đoạn video về tình huống tranh cãi giữa anh với Simeone trên Instagram của nhà báo Fabrizio Romano. Vinicius để lại một bình luận đanh thép nhắm tới người thuyền trưởng Atletico. "Ông lại thua một trận knock-out nữa rồi", cầu thủ Brazil viết, kèm theo bốn biểu tượng cảm xúc hình khuôn mặt cười ra nước mắt.

Hoàng Thông tổng hợp