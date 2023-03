HLV Scaloni: 'Thành tích của Messi có giá trị đặc biệt'

ArgentinaTheo HLV Lionel Scaloni, việc thủ quân Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên đạt mốc 100 bàn cho tuyển Argentina đem lại rất nhiều ý nghĩa.

Trong trận giao hữu thắng Curacao 7-0, Messi góp một hat-trick. Tiền đạo 35 tuổi nhờ đó nâng kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển lên con số 102. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên đạt thành tích ba con số với Argentina. Các cầu thủ xếp sau Messi đều chưa đạt được mốc 60: Gabriel Batistuta (56 bàn), Sergio Aguero (41 bàn), Hernan Crespo (35 bàn), Diego Maradona (34 bàn), Gonzalo Higuain (31 bàn) và Angel Di Maria (29 bàn).

"Tôi hy vọng Messi ghi nhiều bàn thắng hơn nữa", HLV Scaloni nói. "Thành tích của Messi xứng đáng được mọi người công nhận. Thật tốt khi cậu ấy đạt được thành tích này tại Argentina. Nó có giá trị đặc biệt".

Messi (số 10) và đồng đội mừng bàn trong trận Argentina 7-0 Curacao sáng 29/3. Ảnh: Reuters

Messi sẽ sang tuổi 36 vào tháng 6. Đội trưởng Argentina chưa chắc chắn về khả năng dự World Cup 2026. Mọi chuyện còn tùy thuộc vào thể lực, phong độ, chấn thương, hoặc lựa chọn của Messi. Bản thân HLV Scaloni cũng không biết Messi dự tính thế nào, nhưng hy vọng học trò tiếp tục và hạnh phúc như hiện tại.

Dưới sự dẫn dắt của Scaloni, Argentina đang đạt chuỗi thành tích chưa từng có. Họ chấm dứt 28 năm trắng tay khi giành Copa America 2021. Đến năm 2022, Messi và đồng đội giành thêm Siêu Cup Liên lục địa và World Cup. World Cup 2022 là World Cup đầu tiên của Argentina sau 36 năm. Đội tuyển áo sọc xanh trắng đăng quang lần đầu vào năm 1978 trên sân nhà. Đến năm 1986, thế hệ Maradona giành Cup vàng tại Mexico.

Trận thắng Curacao và trận trước đó, thắng Panama 2-0 hôm 23/3, là dịp để Argentina mừng chức vô địch World Cup với CĐV nhà. Khi được hỏi về khoảnh khắc xúc động nhất trong chặng đường hơn bốn năm qua, Scaloni chọn khoảnh khắc bắt đầu trận thắng Panama. "Khi đó, các cầu thủ vào sân và mọi người bắt đầu hát bài Muchachos trên sân Monumental", Scaloni nói. "Tôi thích nó hơn cả khoảnh khắc chiến thắng trong trận chung kết World Cup".

Chức vô địch World Cup đã đem lại nhiều danh hiệu cá nhân cho Argentina. Trong cuộc bầu chọn do FIFA tổ chức đầu năm nay, Scaloni giành giải HLV hay nhất. Messi giành The Best, còn Emiliano Martinez trở thành Thủ môn hay nhất.

Argentina còn trận giao hữu với Cameroon tại Bangladesh vào tháng 6. Bangladesh, quốc gia giáp Ấn Độ và Myanmar, là một trong những quốc gia có nhiều CĐV Argentina nhất. Từ tháng 9, thầy trò Scaloni sẽ đá vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Tháng 6/2024, Argentina sẽ bảo vệ Copa America tại Mỹ. Giải gồm 16 đội tuyển thuộc hai khu vực Nam Mỹ và CONCACAF.

Thanh Quý (theo TyCSports)