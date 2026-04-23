HLV Roland: 'Sự kiên nhẫn giúp Việt Nam thắng ngược Australia'

IndonesiaHLV Cristiano Roland khen ngợi các cầu thủ Việt Nam không sụp đổ sau bàn thua sớm, nhẫn nại thi đấu để thắng ngược Australia 2-1 tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026.

Trên sân Gelora Delta tối 22/4, Việt Nam khởi đầu không tốt, để Australia mở tỷ số bằng cú sút chân trái đẳng cấp của Luke Becvinovski từ sát vạch 16m50. Đây là bàn thua đầu tiên của Việt Nam tại giải đấu trên đất Indonesia.

Nhưng điều đó không khiến đoàn quân HLV Cristiano Roland nao núng. Họ nhanh chóng xốc lại đội hình, kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều cơ hội và ghi hai bàn nhờ công Nguyễn Mạnh Cường và Chu Ngọc Nguyễn Lực. "Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ, thậm chí tính toán cả phương án thủng lưới trước để giúp cầu thủ không đánh mất sự tin", HLV Roland chia sẻ sau trận. "Họ thật sự đã bị làm nhụt chí với bàn thua sớm. Nhưng sự kiên nhẫn sau đó là chìa khóa để chúng tôi lội ngược dòng".

HLV Cristiano Roland trả lời họp báo sau trận Việt Nam thắng Australia 2-1 ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026, trên sân Gelora Delta ở Indonesia ngày 22/4/2026. Ảnh: Đoàn Huynh

Trước khi có được bàn gỡ hòa, các cầu thủ Việt Nam liên tục khai thác vào khoảng trống giữa hàng hậu vệ và tiền vệ Australia, qua đó tạo ra ít nhất bốn tình huống xuống biên thoáng để căng ngang. Tuy nhiên, các đường chuyền quyết định đều thiếu độ chính xác.

HLV Roland cho rằng việc làm đúng chỉ đạo chiến thuật giúp các cầu thủ càng tự tin bàn thắng sẽ đến. Ông dẫn chứng tình huống ở phút 37, khi Lê Sỹ Bách ngã trong vòng cấm sau cú xoạc bóng từ phía sau của Oliver O’Carroll. Trọng tài chính ban đầu thổi phạt đền, nhưng thay đổi quyết định khi tham khảo VAR và xem lại video.

Các cầu thủ Việt Nam vẫn không bị ảnh hưởng tâm lý, để rồi kiếm được quả phạt đền thật sự sau khi Lê Trọng Đại Nhân bị phạm lỗi ở phút bù thứ nhất. Trên chấm 11m, Đại Nhân sút dội cột nhưng Mạnh Cường kịp đánh đầu bồi gỡ hòa. Đến phút 60, Việt Nam hoàn tất cuộc ngược dòng sau pha dàn xếp đá phạt đẹp mắt. Nguyễn Minh Thủy chuyền sệt ngược hướng phán đoán của cầu thủ Australia, trong khi Trần Hoàng Việt và Nguyễn Lực cùng giật về. Đối phương sau đó tiếp tục bị lừa khi Hoàng Việt giả sút, nhả bóng để Nguyễn Lực dứt điểm một chạm thành bàn.

"Các cầu thủ đã tập luyện nhiều các tình huống này, và đã có thành quả từ vòng bảng trước Malaysia và Timor Leste", Roland cho hay. "Họ đã chiến đấu hết mình nhưng vẫn có được sự tỉnh táo và bình tĩnh".

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực mừng bàn thắng ở phút 60 giúp Việt Nam thắng Australia 2-1 tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026. Ảnh: Đoàn Huynh

Kết quả lần này giúp Việt Nam cân bằng thành tích đối đầu Australia tại giải, với mỗi đội ba trận thắng. Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Việt Nam trước đối thủ đến từ xứ chuột túi, sau khi hạ 2-0 tại bán kết kỳ giải 2017.

Ở chung kết vào ngày 24/4, Việt Nam sẽ tái đấu Malaysia, đội đã thắng dễ Lào 3-0 ở trận bán kết trước đó. Tại vòng bảng, Việt Nam từng đánh bại Malaysia 4-0, nhưng HLV Roland không vì thế mà chủ quan. "Tôi muốn các cầu thủ giữ sự tập trung cao độ khi vẫn còn một trận quan trọng trước mắt", ông cho hay. "Malaysia ở chung kết sẽ khác vòng bảng, với một phong độ và tâm thế không thể xem nhẹ".

Đây là lần thứ sáu Việt Nam vào chung kết U17 Đông Nam Á sau 17 kỳ giải. Năm lần trước đó, đội đem về ba chức vô địch, vào các năm 2006, 2010 và 2017.

Hiếu Lương