HLV Real Oviedo: 'Yamal đến từ hành tinh khác'

Tây Ban NhaGuillermo Almada không tiếc lời ca ngợi Lamine Yamal, sau khi chứng kiến siêu phẩm của tiền đạo Barca trong trận thắng Oviedo tại La Liga.

Trên sân Camp Nou, tiền đạo 18 tuổi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Barca bằng một pha ngả người móc bóng ngẫu hứng ngay sát rìa vùng cấm. Trước đó, Dani Olmo và Raphinha thay nhau lập công, giúp đội bóng xứ Catalonia dẫn trước hai bàn, qua đó vượt mặt Real Madrid để tái chiếm ngôi đầu bảng.

"Chúng ta đang nói về một cầu thủ đến từ thiên hà khác", HLV Almada chia sẻ khi được hỏi về bàn thắng phút 73 của Yamal. "Cậu ấy sở hữu phẩm chất thiên tài và luôn biết cách tỏa sáng trong những thời khắc quyết định. Dù còn rất trẻ, Yamal đã thực sự là một ngôi sao có khả năng định đoạt trận đấu".

Lamine Yamal tung người móc bóng thành bàn, trong trận đấu Real Oviedo ở vòng 21 La Liga trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 25/1/2026. Ảnh: Reuters

Bàn thứ 11 trong mùa giải của Yamal là điểm sáng hiếm hoi trong một trận đấu tương đối bế tắc của chủ nhà và kết thúc dưới cơn mưa xối xả kèm sấm chớp. Hiệp một, Barca gặp khó khăn trước lối chơi rát và không ngại phạm lỗi của đội khách, chỉ tạo ra 5 tình huống dứt điểm. Phải đến hiệp hai, khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân cùng sai lầm hàng thủ Oviedo giúp chủ nhà mở khóa trận đấu.

"Tôi cảm thấy rất buồn vì toàn đội đã nhập cuộc tốt", HLV Almada cho biết. "Nhưng việc mắc sai lầm ở những khu vực trọng yếu trước một đối thủ ở đẳng cấp này luôn phải trả giá rất đắt, và thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Hiệp một rất ổn, chúng tôi đã chơi sòng phẳng với họ. Đó là đẳng cấp mà chúng tôi cần duy trì, tăng tốc độ và chiến đấu đến cùng".

Về phần mình, HLV Hansi Flick của Barca lại cho biết ông thích đóng góp của Yamal ở bàn mở tỷ số hơn. Chính nỗ lực pressing thu hồi bóng của tài năng người Tây Ban Nha đã dọn cỗ cho Olmo ghi bàn thứ ba kể từ khi trở lại sau chấn thương vai hồi đầu tháng.

"Với tôi, những gì Yamal làm ở bàn đầu tiên quan trọng hơn nhiều", Flick phát biểu trong họp báo sau trận. "Cách cậu ấy pressing và giành lại bóng dẫn đến bàn thắng đó chính là điều chúng tôi muốn. Đó là chìa khóa để khai thông thế bế tắc và giành trọn ba điểm. Mọi người đương nhiên thích xem những siêu phẩm, và tôi cũng rất mừng vì cậu ấy ghi được bàn thắng đẹp như vậy, nhưng giá trị tập thể vẫn là ưu tiên hàng đầu".

Chiến lược gia người Đức cũng thừa nhận trận thắng Oviedo chưa hẳn là sự trở lại hoàn hảo của đội bóng, đồng thời lý giải rằng rất khó để các cầu thủ luôn duy trì phong độ đỉnh cao trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.

"Oviedo không có gì để mất. Họ đã chơi dũng cảm, pressing tầm cao và chúng tôi đã không chơi ở đẳng cấp tốt nhất, ít nhất là trong hiệp một. Hiệp hai thì khá hơn. Chúng tôi phải đá liên tục, di chuyển nhiều, về nhà muộn... gần như không có ngày nghỉ. Đó là thực tế mà mọi người cần thấu hiểu. Dù đây là bóng đá chuyên nghiệp và đó là công việc của các cầu thủ, tôi vẫn thấy được sự nỗ lực hết mình của toàn đội", Flick kết luận.

Giờ đây, Barca sẽ dồn sự tập trung cho Champions League khi tiếp đón Copenhagen ở lượt trận cuối vòng bảng tại Camp Nou giữa tuần này. Hiện Barca xếp thứ 9 ở bảng phân hạng, một chiến thắng sẽ giúp thầy trò Flick hoặc chen chân vào top 8, hoặc có vé đá playoff, phụ thuộc vào kết quả của các cặp đấu khác khi có tới 8 đội hiện cùng 13 điểm như Barca.

Hà Phương tổng hợp