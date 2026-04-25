HLV Real chê trọng tài không hiểu gì về bóng đá

Sau trận hòa Real Betis 1-1, HLV Real Madrid Alvaro Arbeloa chỉ trích gay gắt tình huống dẫn đến bàn gỡ của đối thủ và một quả phạt đền bị từ chối.

Theo Arbeloa, trọng tài chính Soto Grato đã sai lầm ở hai tình huống. Đó là không thổi phạt đền khi hậu vệ Betis Ricardo Rodriguez để bóng chạm tay từ cú sút của Brahim Diaz trong hiệp một, và bỏ qua pha Antony phạm lỗi với Ferland Mendy dẫn đến bàn gỡ của Hector Bellerin ở phút bù cuối, trực tiếp khiến Real đánh rơi hai điểm.

"Với tôi, đó là một pha phạm lỗi quá rõ ràng", HLV Real nói về tình huống Mendy bị phạm lỗi dẫn đến bàn thua ở phút 90+4. "Trong những pha tranh chấp bằng cơ thể, chỉ một tác động nhỏ làm bạn mất đà là đủ để mất thăng bằng và ngã xuống. Nhưng để hiểu được như vậy, bạn cần phải có kiến thức về bóng đá, và đó chỉ là kiến thức cơ bản. Chúng ta đang gặp vấn đề vì những người đưa ra quyết định lại chẳng hiểu gì về môn thể thao này cả. Không phải lần đầu Real bị xử ép như vậy".

Tình huống Antony phạm lỗi với Mendy gần cuối trận Real hòa Betis 1-1 trên sân La Cartuja, Sevilla ngày 24/4. Ảnh chụp màn hình

Bàn gỡ phút 90+4 của Hector Bellerin khiến Real nguy cơ bị Barca bỏ xa 11 điểm nếu kình địch hạ Getafe ngày 25/4. Arbeloa không giấu cay đắng khi vuột chiến thắng cuối trận, và nhắc đến một sai sót nữa của trọng tài Grato.

"Lẽ ra trận đấu đã có thể được định đoạt từ hiệp một nếu chúng tôi được hưởng quả phạt đền rõ mười mươi đó", HLV 43 tuổi nói thêm, đề cập đến cú sút của Diaz trúng tay Rodriguez ở hiệp một. "Tay đối thủ đã mở rộng và không sát thân người để ngăn chặn cú sút. Không có gì phải bàn cãi cả".

Trên sân La Cartuja, Real khởi đầu tốt - chắc chắn, ít mất bóng, chơi thứ bóng đá đầy thanh thoát, rồi mở tỷ số ở phút 17 từ cú đá bồi của Vinicius. Nhưng sau đó, họ không còn giữ được ưu thế, dần lúng túng trước sức ép của đối phương. Dù có một số cơ hội từ phản công và Mbappe bị từ chối một bàn vì lỗi việt vị, Real phải nhờ tài nghệ của thủ môn Andriy Lunin để không bị gỡ hòa sớm. Nhưng bàn thua ở phút 90+4 vẫn khiến đội khách rơi chiến thắng.

Báo Tây Ban Nha El Pais bình luận sau trận đấu tại La Cartuja rằng việc Arbeloa công kích trọng tài là cách để ông khỏa lấp nỗi thất vọng khi đội nhà lại một lần nữa gục ngã vào phút chót. Albacete từng loại Real khỏi Cup Nhà Vua ở phút 94, Osasuna thắng họ ở phút 90, Mallorca cũng vậy ở phút 91, Bayern dập tắt hy vọng hiệp phụ ở phút 89, và giờ là Betis gỡ hòa ở phút 94.

Tình huống Diaz để bóng chạm tay chưa khép sau cú sút của Diaz. Ảnh: AS

"Nếu biết rõ nguyên nhân, chúng tôi đã khắc phục rồi. Khi trận đấu ở thế giằng co, những tình huống này có thể xảy ra và chúng tôi cũng không gặp may", Arbeloa phân bua. Tính từ khi nhậm chức, HLV này đã dẫn dắt Real 23 trận, nhưng không thắng 9. Trong 10 trận gần nhất, Real luôn để lọt lưới, với tổng cộng 13 bàn thua, trở thành chuỗi trận phòng ngự tệ nhất trong cùng một mùa giải kể từ tháng 5/2004 dưới thời Carlos Queiroz (20 trận, 36 bàn thua).

Trái ngược với sự gay gắt khi nói về trọng tài, Arbeloa kiệm lời khi bị truy vấn hai lần liên tiếp về việc gạch tên tiền vệ Dani Ceballos. "Tôi luôn mang theo những người mà tôi cho là phù hợp", ông lặp lại câu trả lời.

Hà Phương tổng hợp