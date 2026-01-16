HLV PSG muốn bóng đá dùng thẻ xanh như bóng bầu dục

HLV trưởng PSG Luis Enrique hoan nghênh ý tưởng áp dụng cơ chế rút thẻ xanh trong bóng bầu dục vào bóng đá, theo đó các cầu thủ sẽ phải tạm thời rời sân sau khi phạm lỗi.

Trong bóng bầu dục, thuật ngữ "sin-bin" được dùng từ năm 2001, quy định một cầu thủ phạm luật sẽ phải rời sân trong 10 phút. Hiện tại, bóng đá chỉ đặt ra các hình thức xử phạt cầu thủ qua thẻ vàng cảnh cáo hoặc truất quyền thi đấu trực tiếp bằng thẻ đỏ. Dù vậy, ý tưởng thêm "thẻ xanh" hoặc "thẻ cam" vào môn thể thao vua để phạt cầu thủ không được thi đấu trong thời gian nhất định từng được mang ra thảo luận.

Ở họp báo trước trận tiếp đón Lille thuộc vòng 18 Ligue 1 ngày 17/1, Enrique tán thành việc nghiên cứu áp dụng loại thẻ mới này. "Chúng ta cần tiếp tục tìm kiếm những giải pháp như thế", HLV người Tây Ban Nha nói. "Bóng đá phải không ngừng tiến hóa. Nếu có cơ hội để cải thiện, để lối chơi tấn công được nhân rộng, khiến bóng đá hấp dẫn hơn trong mắt người xem, tôi luôn hoan nghênh".

HLV PSG Luis Enrique chỉ đạo trong trận thua Arsenal 0-2 ở lượt hai vòng bảng Champions League trên sân Emirates, London ngày 1/10/2024. Ảnh: AP

HLV 55 tuổi của PSG còn khơi lại một ý tưởng khác là nới rộng không gian chơi bóng của các cầu thủ trên sân, từ đó giúp gia tăng tính tấn công. "Tôi nhớ cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini từng đề xuất mỗi đội thi đấu với 10 người thay vì 11", Enrique nói thêm. "Đó là những vấn đề cần được phân tích kỹ lưỡng để đánh giá tác động đến môn thể thao này. Nhưng cá nhân tôi luôn cởi mở với những đổi mới".

Tháng 11/2023, Hội đồng bóng đá thế giới (IFAB) - đơn vị soạn thảo và cập nhật luật bóng đá - từng thử nghiệm các biện pháp nhằm cải thiện hành vi của cầu thủ và tăng cường sự tôn trọng với trọng tài. Số này có việc truất quyền thi đấu tạm thời đối với các lỗi phản ứng và lỗi chiến thuật đặc biệt. Giao thức thử nghiệm khi ấy được đưa ra gồm việc sử dụng thẻ xanh, dự kiến bắt đầu từ 9/2/2024.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 3/2024, tiến trình này bị hoãn lại vì những tranh cãi dữ dội khi thông tin rò rỉ trước đó một ngày. LĐBĐ Thế giới (FIFA) đã phải can thiệp bằng một tuyên bố rằng những thông tin về thẻ xanh là "không chính xác và vẫn còn quá sớm để triển khai".

Thẻ xanh đã được áp dụng trong bóng đá phong trào Anh và Serie B ở Italy. Ảnh: Soccer Prime

Cơ cấu của IFAB bao gồm 4 LĐBĐ Anh quốc (Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland) mỗi bên có một phiếu bầu, và FIFA đại diện cho 207 LĐBĐ còn lại với 4 phiếu bầu. Mọi thay đổi về luật phải đạt ít nhất 6/8 phiếu thuận. Điều này có nghĩa là không có nghị quyết nào được thông qua nếu thiếu sự đồng ý của FIFA. Đồng thời, FIFA cũng không thể thay đổi luật nếu không có sự ủng hộ của ít nhất hai liên đoàn Anh quốc.

Thuật ngữ "sin-bin" của bóng bầu dục thực tế không hoàn toàn xa lạ với bóng đá. Hình thức này đã được triển khai thành công ở các giải phong trào và cấp độ thấp từ mùa 2019-2020. Tại đó, cầu thủ phải rời sân 10 phút nếu có hành vi thiếu tôn trọng trọng tài.

Ở bóng đá phong trào Anh, nơi vấn nạn lăng mạ trọng tài luôn nhức nhối, thẻ vàng đã được dùng để chỉ định án phạt rời sân 10 phút trên khắp 31 giải đấu trong nhiều mùa giải qua. Dẫu vậy, nếu áp dụng ở cấp độ cao hơn, IFAB muốn một màu thẻ riêng biệt - xanh hoặc cam - để người hâm mộ và các bên liên quan dễ dàng nhận diện rằng cầu thủ đó chỉ bị truất quyền thi đấu tạm thời.

Tình huống Chiellini phạm lỗi kéo áo Saka trong trận chung kết Euro 2020 có thể được áp dụng luật phạt thẻ xanh. Ảnh: Reuters

Quá trình thử nghiệm "sin-bin" ban đầu dự kiến kéo dài 12 tháng, tập trung vào các tình huống cầu thủ cố tình ngăn cản một pha tấn công nguy hiểm nhưng chưa đến mức phải nhận thẻ đỏ. Một ví dụ là tình huống hậu vệ Giorgio Chiellini từng kéo cổ áo Bukayo Saka trong trận chung kết Euro 2020.

Đến nay, vẫn chưa có thêm bất kỳ thông tin chính thức nào từ IFAB hoặc FIFA về tiến trình thử nghiệm "sin-bin" ở các giải đấu hàng đầu. Năm 2024, ESPN từng dự đoán sớm nhất phải đến mùa 2026-2027 hệ thống thử nghiệm mới có thể được nâng cấp quy mô. Cũng ESPN từng tiết lộ sự ủng hộ của các giải đấu hàng đầu châu Âu với ý tưởng này là có phần hạn chế.

Hoàng Thông (theo ESPN)