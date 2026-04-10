HLV Popov sửng cồ với trọng tài V-League

Phút bù thứ 5 hiệp hai, hậu vệ Trương Thanh Nam của Thanh Hóa xoạc bóng quyết liệt với Wesley Nata ở sát khu kỹ thuật Thể Công. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn rút thẻ vàng, nhưng các thành viên chủ nhà cho rằng đó phải là thẻ đỏ.
Một vài cầu thủ Thể Công bất mãn rồi lời qua tiếng lại với Thanh Nam. Trong khi đó, HLV Velizar Popov (áo đen) liên tục vung tay, gào thét dữ dội về phía trọng tài Duẩn.
Đội trưởng Doãn Ngọc Tân rồi Rimario (số 11) - những học trò cũ tại CLB Thanh Hóa - lần lượt chạy tới xoa dịu HLV Popov. Rimario thậm chí ôm chặt và nói chuyện, nhưng vẫn không thể hạ nhiệt cái đầu nóng của nhà cầm quân Bulgaria.
Trước đó, ở phút 90, Trương Thanh Nam đã phạm lỗi trước vòng cấm ngăn Wesley Nata có cơ hội đối mặt thủ môn. HLV Popov cũng phản ứng dữ dội vì cho rằng cầu thủ Thanh Hóa đáng phải nhận thẻ đỏ.
Sau khi tham khảo VAR và xem lại video, trọng tài Duẩn xác định trước khi bóng đến chân Nata, Nhâm Mạnh Dũng đã phạm lỗi với Trịnh Văn Lợi. Vì vậy, Thanh Nam thoát án phạt. Trọng tài chính cũng trao đổi lại trực tiếp với đội trưởng Phan Tuấn Tài và HLV Popov về quyết định của mình.
Ngoài hai tình huống trên, Popov cũng nhiều lần phản ứng các quyết định của trọng tài trong trận.
Phút 75, tiền đạo Wesley Nata chảy máu mồm sau khi va chạm với Abdurakhmanov. Video quay chậm cho thấy trong đà chạy đi, tay của tiền vệ Thanh Hóa đã vung vào mặt Wesley. Tuy nhiên, trọng tài Duẩn không thổi phạt vì cho rằng đó là hành động vô ý. Ngoài sân, HLV Thể Công cũng la hét, tỏ ý bất phục.
Tấm thẻ đỏ trận này sẽ khiến HLV Velizar Popov bị cấm ít nhất một trận, nhưng án phạt có thể gia tăng nếu Ban tổ chức V-League đề nghị Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) vào cuộc.
Trước đó, Popov không bị phạt sau khi gọi trọng tài Lê Vũ Linh là "sát thủ chuyên nghiệp", ở họp báo sau trận Thể Công hòa SLNA 1-1 thuộc vòng 17 V-League trên sân Vinh.
Sau vụ này, Thể Công gửi công văn lên Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và VFF để xin không bắt buộc HLV Popov tham gia họp báo sau trận suốt phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý và điều hành giải đã từ chối, vì đề xuất ấy không có trong điều lệ.
Tổ trọng tài dưới sân và VAR cũng phải làm việc hết công suất hôm nay. Phút thứ 7, Wesley Nata đánh đầu vào lưới sau pha tâng bóng chuyền từ biên phải của Lucao. Tuy nhiên, trọng tài xác định Nguyễn Văn Tú phạm lỗi kéo người với Đoàn Ngọc Hà, trước khi tạo cơ hội cho Lucao.
Đến phút 27, thủ môn Thanh Hóa Y Êli Niê bắt hụt để bóng đập đất vào lưới. Nhưng trọng tài xác định Lucao đã có pha đẩy người từ phía sau. Video quay chậm cả hai tình huống đều cho thấy trọng tài có lý.
Tuy nhiên, từ ngoài sân, HLV Popov vẫn giang hai tay và gào thét phản đối. Sau tình huống ở phút 27, ông còn nhìn về hướng máy quay truyền hình rồi chỉ tay và lấy tay bóp vào cổ, dường như cho rằng Lucao cũng đã bị phạm lỗi.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 70, nhờ công Pedro Henrique từ chấm phạt đền. Thể Công được hưởng lợi thế sau khi Trịnh Văn Lợi để bóng chạm tay trong vòng cấm.
Đây là chiến thắng 1-0 thứ tư liên tiếp của Thể Công trên sân Hàng Đẫy. Họ cũng nối dài mạch bất bại lên 6 trận, với 5 chiến thắng. Vị trí nhì bảng được củng cố với 38 điểm, và Thể Công chỉ kém đầu bảng Công an Hà Nội 6 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận.
Hiếu Lương