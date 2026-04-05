HLV Popov gọi trọng tài là ‘sát thủ chuyên nghiệp’

Nghệ AnHLV Velizar Popov chỉ trích trọng tài Lê Vũ Linh vì từ chối bàn thắng của Thể Công trong trận hòa SLNA 1-1 tại vòng 17 V-League 2025-2026, tối nay.

Phút 70, khi SLNA đang dẫn 1-0, cầu thủ Thể Công ném biên vào vòng cấm từ biên phải. Kyle Colonna đánh đầu ngược cho Lucao Vinicius đánh đầu nối đập đất thành bàn. Tuy nhiên, trọng tài Lê Vũ Linh không công nhận khi cho rằng Colonna phạm lỗi với Lê Nguyên Hoàng. Video quay chậm sau đó cho thấy Việt kiều gốc Mỹ đã dùng tay tác động vào lưng khiến Nguyên Hoàng lỡ trớn khi đang nhảy lên đánh đầu phá bóng.

"Tôi muốn tất cả mọi người kiểm tra lại tình huống đó và chỉ cho tôi xem lỗi ở đâu", HLV Velizar Popov nói ở họp báo sau trận. "VAR vào cuộc tức là trọng tài chính cần xem lại quyết định. Nhưng đây là lần đầu tôi thấy trọng tài chính không đồng thuận với VAR".

Trọng tài Lê Vũ Linh (trái) rút thẻ đỏ trực tiếp cho HLV thể lực SLNA Phạm Bùi Minh trong trận hòa Thể Công 1-1, ở vòng 17 V-League 2025-2026 trên sân Vinh tại Nghệ An ngày 5/4/2026. Ảnh: Phi Hùng

Nhà cầm quân người Bulgaria cho biết "không bất ngờ" với cách làm việc của trọng tài Lê Vũ Linh. Ông nhắc lại lần bị trọng tài này phạt thẻ đỏ khi còn dẫn dắt Thanh Hóa, trong trận hòa CLB TP HCM (nay là Công an TP HCM) 2-2 ở vòng 13 V-League 2024-2025. "Tôi bị phạt khi đang cố gắng hò hét học trò. Tôi không bất ngờ. Ông ấy là một sát thủ chuyên nghiệp", Popov nói thêm.

Trận đấu HLV Popov nhắc đến từng khiến Thanh Hóa gửi đơn khiếu nại trọng tài Lê Vũ Linh lên LĐBĐ Việt Nam (VFF). Đội bóng xứ Thanh cho biết đã xem kỹ lại băng hình kỹ thuật trận đấu, và nhận thấy tám tình huống có dấu hiệu trọng tài bắt ép, làm mất cơ hội ghi bàn của CLB hoặc cắt vụn trận đấu gây ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của cầu thủ.

Trong văn bản phản hồi sau đó, VFF thừa nhận trọng tài Linh có sai sót và bị "treo còi". Tuy nhiên, tình huống thẻ đỏ của HLV Popov được đánh giá là chính xác. HLV người Bulgaria nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút 27 vì bức xúc với quyết định của trọng tài. Đến phút bù hiệp hai, ông Popov có hành động đá chai nước trong khu kỹ thuật dẫn đến thẻ vàng thứ hai. Tuy nhiên, Thanh Hóa cho rằng không hợp lý vì HLV không phản ứng trọng tài, mà thể hiện không hài lòng với học trò.

Trọng tài Lê Vũ Linh (phải) truất quyền chỉ đạo của HLV Thanh Hóa Velizar Popov ở trận hòa CLB TP HCM 2-2 tại vòng 13 V-League 2024-2025, trên sân Thống Nhất tối 14/2. Ảnh: Đức Đồng

Trong khi đó, HLV Văn Sỹ Sơn của SLNA cho rằng trọng tài chính xác khi từ chối bàn thắng của Lucao. Ông cho biết: "Cầu thủ Thể Công đã đẩy sau trước khi Lucao ghi bàn. Những tình huống đó VAR và tôi nghĩ rằng trọng tài làm đúng".

Trận đấu trên sân Vinh chứng kiến hàng thủ Thể Công mắc sai lầm, để Vương Văn Huy mở tỷ số ở phút thứ 8. Tuy nhiên, Thể Công có điểm sau nỗ lực kiến tạo của Colonna cho Pedro Henrique ghi bàn ở phút 90.

Ở phút bù thứ 6 hiệp hai, trọng tài Linh rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa thẻ đỏ, cho tiền vệ SLNA Đặng Quang Tú sau khi cố tình chậm làm bóng nhập cuộc. Trợ lý HLV thể lực SLNA Phạm Bùi Minh cũng nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phản ứng quá mức.

Trận hòa khiến Thể Công không thể thắng SLNA ở mùa giải 2025-2026, sau khi thua 1-4 tại lượt đi trên sân Hàng Đẫy. Đoàn quân HLV Popov bị ngắt mạch thắng 4 trận. Đội vẫn đứng nhì với 35 điểm, hơn Ninh Bình 4 điểm nhưng kém Công an Hà Nội (CAHN) 9 điểm.

SLNA 1-1 Thể Công Diễn biến chính trận SLNA 1-1 Thể Công.

Khi được hỏi về cơ hội đua tranh vô địch, HLV Popov vẫn chưa hết ấm ức với trọng tài. Ông nói: "Có vấn đề gì đâu. CAHN đứng đầu và xứng đáng vô địch. Họ cứ vô địch, còn hãy để chúng tôi được thi đấu bình thường. Chúng tôi không cần ai giúp đỡ, chỉ cần sự công bằng và chơi đẹp".

Trận tiếp theo của Thể Công là tiếp đón Thanh Hóa, CLB cũ của HLV Popov, thuộc vòng 18 V-League vào ngày 10/4. Hai ngày sau, CAHN làm khách trước PVF-CAND.

Hiếu Lương