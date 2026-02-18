HLV Polking trần tình về việc CAHN bị xử thua

SingaporeHLV Mano Polking thừa nhận Công an Hà Nội chỉ có thể tự trách mình khi bị xử thua 0-3 trước Tampines Rovers, vì dùng cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu.

*Tampines - CAHN: 19h30 hôm nay 18/2, giờ Hà Nội.

Ngày 11/2, CAHN hạ Tampines Rovers 4-0 ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League (ACL) Two 2025-2026. Trận này Rogerio Alves và Stefan Mauk vẫn được đăng ký thi đấu, dù đáng lẽ bị treo giò do đã nhận đủ ba thẻ vàng ở vòng bảng. Sáu ngày sau, LĐBĐ châu Á (AFC) xử thua đại diện Việt Nam 0-3, xóa các thông số trong trận đấu, phạt 2.000 USD và cắt một nửa khoản hỗ trợ 80.000 USD theo điều lệ giải.

Vài giờ trước khi có quyết định, HLV Mano Polking đã tham dự họp báo trước trận lượt về tại Singapore. Ông thừa nhận đây là bài học lớn với CAHN.

HLV Mano Polking (giữa) chỉ đạo buổi tập của CLB Công an Hà Nội tại sân Jalan Besar của Singapore ngày 17/2/2026, một ngày trước trận gặp Tampines Rovers ở lượt về vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026. Ảnh: Công an Hà Nội FC

"Một sai lầm lớn và tôi không thích điều này chút nào. Nó có thể thay đổi cục diện trận đấu, thậm chí cả mùa giải", HLV Polking nói. "Nếu trở thành phía được hưởng lợi, tôi cũng không thích vì vẻ đẹp của bóng đá".

Nhà cầm quân người Brazil cho rằng sự việc có thể tránh được "nếu CLB và ban tổ chức giao tiếp tốt hơn và đơn giản hơn. Ông cũng nhắc lại trường hợp ở ACL Two mùa trước, khi Sanfrecce Hiroshima thắng Lion City Sailors 6-1 nhưng bị xử thua 0-3. Đại diện Nhật Bản đã sử dụng Valere Germain vi phạm tư cách thi đấu, do còn án treo giò từ thời thi đấu ở CLB cũ Macarthur FC của Australia.

Vấn đề nằm ở chỗ AFC không có cơ chế thông báo cầu thủ bị treo giò trước mỗi lượt trận, tương tự FIFA, nhưng khác ban tổ chức V-League. Theo điều lệ, các CLB sẽ phải tự kiểm tra vấn đề này, và sai lầm đã xảy ra từ một nền bóng đá phát triển như Nhật Bản đến kém phát triển hơn là Việt Nam.

HLV Polking cho biết đã xem báo cáo của AFC ở cuộc họp kỹ thuật, diễn ra một ngày trước trận. Khi ấy, tất cả các cầu thủ đều được xác nhận có thể thi đấu. "Còn cầu thủ không đủ điều kiện? Không có ai cả", ông cho hay. "Nhưng, dĩ nhiên, ở phần chữ nhỏ phía dưới có ghi 'vui lòng tự kiểm tra, chúng tôi không chịu trách nhiệm'".

HLV trưởng CAHN tái khẳng định đây là sai lầm của CLB và không đổ lỗi cho bên nào khác. Nhưng ông cho rằng cần có giải pháp tốt hơn để tránh những sự việc tương tự xảy ra. "Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, nhưng chẳng phải tốt hơn nếu một ngày trước trận, ai đó có thẩm quyền nói rằng "khoan đã, những người này không thể thi đấu" hay sao?", Polking cho biết.

Từ thắng 4-0 thành thua 0-3, CAHN đối mặt thử thách vô cùng khó khăn khi làm khách trước Tampines Rovers trên sân Jalan Besar, vào tối nay. Nhưng đại diện Việt Nam đã thể hiện sức mạnh áp đảo trước Tampines, khi thắng 6-1 ở lượt cuối vòng bảng Cup CLB Đông Nam Á, rồi 4-0 ở lượt đi ACL Two. HLV Polking không nghi ngờ về chất lượng các học trò, nhưng tâm lý là rào cản.

"Việc ghi thêm ba hay bốn bàn khi bị dẫn 0-3 sẽ khác với việc đang hòa 0-0. Chúng tôi cần tinh thần rất mạnh mẽ", Polking nói. "Chúng tôi cần ghi từng bàn, cần tránh quá phấn khích, vì nếu thua thêm một bàn thì số bàn cần ghi thêm là năm".

Ở mùa trước, Sanfrecce Hiroshima sau khi bị xử thua 0-3, chỉ có thể thắng 1-0 ở lượt về trên sân Lion City dẫn đến bị loại. Một trong những khó khăn là phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo, vốn là điều thường thấy ở Singapore. Tuy nhiên, từ mùa 2025-2026, AFC đã yêu cầu các trận đấu phải diễn ra trên mặt cỏ tự nhiên, qua đó giúp thầy trò Mano Polking giảm đi một mối lo.

Hiếu Lương