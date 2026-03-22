HLV Polking nêu đích danh trọng tài không nên bắt trận đấu của CAHN

Đà NẵngHLV Mano Polking cho biết ông "không thể chịu đựng được thêm" trọng tài Nguyễn Viết Duẩn, sau khi Công an Hà Nội hạ Đà Ng 1-0 ở trận đấu bù vòng 13 V-League 2025-2026.

Bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền của Leo Artur giúp Công an Hà Nội (CAHN) giành ba điểm trên sân Chi Lăng ở Đà Nẵng tối 22/3. HLV Mano Polking thừa nhận đội nhà đã tiến thêm một bước đến mục tiêu vô địch khi xây chắc đầu bảng với 41 điểm, hơn nhì bảng Thể Công 7 điểm.

Tuy nhiên, ở họp báo sau trận, HLV trưởng CAHN không hài lòng với công tác trọng tài. Ông đề nghị LĐBĐ Việt Nam (VFF) xem xét kỹ công tác điều hành của trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn, để đưa ra một đánh giá trung thực. "Làm ơn đừng bao giờ để trọng tài này bắt trận nào có CAHN nữa", HLV Polking cho biết. "Tôi không muốn nhưng rồi quyết định phải nói. Những gì diễn ra hôm nay vượt quá sức chịu đựng".

HLV Mano Polking của CLB Công an Hà Nội. Ảnh: VPF

Nhà cầm quân người Brazil cho rằng ít nhất 10 tình huống trọng tài khiến ông bức xúc. Ông cũng sẵn sàng cung cấp video cho ai cần tham khảo. Điển hình là phút 65, khi Rogerio Alves phá bẫy việt vị băng vào vòng cấm rồi bị thủ môn Phan Văn Biểu phạm lỗi. Trọng tài Duẩn cho rằng thủ môn Đà Nẵng chạm bóng trước, nhưng thay đổi khi trực tiếp xem lại video bên ngoài đường biên. Ông cho CAHN hưởng phạt đền, và từ đây Leo Artur ghi bàn duy nhất trận đấu.

"Thử tưởng tượng nếu không có VAR thì sẽ ra sao. Một tình huống vốn rất rõ ràng nhưng trọng tài cho rằng thủ môn chạm bóng trước", HLV Polking nói. "Đến cuối trận, một pha chạm tay cầu thủ Đà Nẵng rõ ràng nhưng ở một góc quan sát thuận lợi, ông ấy cho trận đấu tiếp tục".

HLV Polking còn nhận thấy, ở một tình huống 50-50, trọng tài biên phất cờ báo việt vị rất nhanh cho CAHN còn với Đà Nẵng thì trận đấu tiếp tục. Khi ông ý kiến, trọng tài biên chỉ cười. Bên cạnh đó, HLV sinh năm 1976 bị phạt thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Điều này làm Polking nhớ đến việc ông Duẩn, khi ấy là trọng tài bàn, đã gọi trọng tài chính phạt thẻ vàng ông ở trận CAHN thắng HAGL 3-1 khi đấu bù vòng 4 V-League hôm 18/12. Tình huống ấy khiến Polking nhận đủ 3 thẻ vàng và bị treo giò ở vòng 12, nhưng CAHN đã thắng 3-2 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Ninh Bình.

Tiền đạo Đà Nẵng Henen va chạm với trợ lý HLV CAHN Viegas Tình huống tiền đạo Đà Nẵng David Henen va chạm với ban huấn luyện CLB Công an Hà Nội.

"Tôi thật sự xin lỗi khi phải nói về trọng tài. Tôi không thích nói về họ. Tôi luôn nói rằng ai cũng có thể mắc sai lầm, hay cuối cùng thì mọi thứ sẽ công bằng", Polking cho hay. "Tôi chúc trọng tài điều tốt đẹp nhất. Có lẽ ông ấy là một trọng tài giỏi, nhưng tôi không thể kìm nén trong tương lai vì rất khó kiểm soát cảm xúc. Nếu tôi sai, hãy chỉ cho tôi sai ở đâu và mọi thứ sẽ ổn".

HLV trưởng CAHN cho biết nếu bản thân mắc lỗi, ông sẽ là người đầu tiên xem lại đã sai điều gì để có thể làm tốt hơn thế nào. "Mong ai đó cũng làm điều tương tự", Polking nói thêm.

Việc các CLB V-League chỉ đích danh trọng tài để từ chối hợp tác không hiếm. Nhiều CLB từng gửi kiến nghị lên VFF hoặc VPF yêu cầu không phân công một số trọng tài cụ thể điều hành các trận đấu của họ. Hà Nội FC từng làm với ông Nguyễn Mạnh Hải, SLNA với ông Nguyễn Trung Kiên, Vũ Bảo Linh hay Thanh Hóa với ông Lê Vũ Linh... Tuy nhiên, yêu cầu không được đáp ứng.

HLV Polking chỉ trích ông Duẩn, nhưng thực tế CAHN chưa thua khi có trọng tài này tham gia điều hành kể từ mùa giải 2023-2024. Đội đã thắng 10 và hòa 3 ở V-League và Cup Quốc gia.

Hiếu Lương