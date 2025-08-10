HLV Polking đoạt Cup nhờ 'mê tín'

Ninh BìnhHLV Mano Polking nói vui rằng ông giành hai danh hiệu cùng Công an Hà Nội trong 42 ngày nhờ việc thay áo giữa trận.

Ngày 21/5, CAHN mất danh hiệu Cup CLB Đông Nam Á 2024-2025 sau khi thua Buriram United ở chung kết trên đất Thái Lan. 5 ngày sau, họ thua tiếp Hà Nội FC 0-2 ở V-League 2024-2025.

Kể từ đó, CAHN toàn thắng 7 trận. Trong đó có chiến thắng SLNA 5-0 để đoạt Cup Quốc gia – danh hiệu đầu tiên cấp CLB của HLV Mano Polking, hôm 29/6. Đến ngày 9/8, đội bóng này tiếp tục đánh bại Nam Định 3-2 trên sân Thiên Trường để lần đầu đoạt Siêu cup Quốc gia.

"Có lần trời mưa, tôi mặc áo hồng nhưng bị ướt nên đã thay áo đen trong hiệp hai", HLV Polking nói sau khi nâng Siêu cup. "Từ đó, tôi đã toàn thắng bảy trận theo cách đó. Tôi sẽ giữ thói quen này. Tôi khá mê tín đấy".

Chiếc áo phông đen HLV người Brazil mặc ở hiệp hai hôm qua cũng là một thiết kế đặc biệt. Mặt trước áo có hình dáng đất nước Việt Nam được tạo nên từ 34 lá cờ đỏ sao vàng tương ứng vị trí 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập.

Ngoài chuyện tâm linh, HLV Polking khẳng định CAHN xứng đáng chiến thắng trước đối thủ mạnh có lợi thế sân nhà và được đông đảo khán giả cổ vũ. Biến số chỉ xảy ra khi Nam Định tung tiền đạo cao 2,06 m Kyle Hudlin vào sân ở phút 53. Cầu thủ này chỉ mất một phút để ghi bàn gỡ hòa 1-1 từ cú chạm bóng đầu tiên. Đến phút bù, anh hoàn tất cú đúp trên chấm phạt đền nhưng không đủ giúp chủ nhà thoát thua.

"Chúng tôi biết Hudlin không đá chính. Nhưng khi vào sân, anh ấy ngay lập tức tạo ra nguy hiểm", HLV Polking cho biết. "Tuy nhiên, chúng tôi đã kiểm soát tốt hơn, chơi hay hơn vào cuối trận".

h/l Diễn biến chính CAHN thắng Nam Định 3-2 ở trận tranh Siêu cup Quốc gia 2024-2025.

Bàn thứ ba của Nguyễn Đình Bắc ở phút bù thứ tám được đánh giá rất quan trọng để kết liễu trận đấu. Đội hình xuất phát của CAHN trận này chỉ có một tân binh là trung vệ Adou Minh Leygley, trong khi Phạm Lý Đức, Rogerio Alves dự bị, còn hậu vệ Việt kiều Brandon Ly không được đăng ký.

"Khi các tân binh thích nghi, chúng tôi sẽ mạnh hơn nữa", HLV Polking cho hay. "Sắp tới chúng tôi sẽ gặp nhiều đối mạnh, như Nam Định, Hà Nội FC, Thể Công, Công an TP HCM hay cả PVF-CAND. Tôi hy vọng V-League sẽ có mùa giải tuyệt vời và chúng tôi là nhà vô địch".

Danh hiệu ở giải VĐQG cũng là thứ HLV Polking còn thiếu trong sự nghiệp. Tuy nhiên, ông sẽ dành thời gian tận hưởng chiến thắng ở Siêu cup Quốc gia trước khi trở lại guồng quay công việc. "Đầu tiên, tôi sẽ kiếm một chiếc áo mới để thay", ông nói. "Sau đó, tôi sẽ uống một ly gì đó lạnh để ăn mừng cùng học trò, rồi lái xe về với gia đình".

Ngày 15/8, CAHN sẽ tiếp Thể Công ở vòng mở màn V-League. 5 ngày sau, họ hành quân sang Thái Lan đối đầu BG Pathum United ở lượt ra quân Cup CLB Đông Nam Á.

Hiếu Lương