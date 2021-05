HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt Đà Nẵng

Sau khi chấp thuận để HLV Lê Huỳnh Đức từ chức vì thành tích không tốt, CLB Đà Nẵng đã mời HLV Phan Thanh Hùng thay thế.

Sáng nay 3/5, HLV Phan Thanh Hùng sẽ họp cùng lãnh đạo CLB Đà Nẵng để chốt hợp đồng. Đây là đội bóng thứ ba ông dẫn dắt trong năm 2021, sau Quảng Ninh và Bình Dương.

Sau nhiều năm phiêu bạt, HLV Phan Thanh Hùng trở về dẫn dắt đội quê hương Đà Nẵng.

Trước thềm mùa này, HLV Phan Thanh Hùng chia tay Quảng Ninh khi lãnh đạo đội bóng không cam kết trả hết nợ lương, thưởng cho các cầu thủ. Nhà cầm quân sinh năm 1960 sau đó chuyển sang Bình Dương. Tới giữa tháng 4, ông chia tay đội bóng đất Thủ với lý do sức khoẻ, nhưng thực tế do bị can thiệp chuyên môn.

Theo kế hoạch ban đầu, HLV Phan Thanh Hùng sẽ hồi hương dẫn dắt Đà Nẵng sau khi giai đoạn I kết thúc. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng phải đẩy sớm kế hoạch sau khi Đà Nẵng thua Viettel 1-2 hôm qua, văng khỏi top 6 – nhóm được đua vô địch giai đoạn II.

Đà Nẵng khởi đầu V-League 2021 ấn tượng với ba chiến thắng liên tiếp, vươn lên đầu bảng. Tuy nhiên, chín vòng sau đó đội bóng bên bờ sông Hàn chỉ kiếm được thêm bảy điểm, rơi xuống thứ chín. Tuần trước, HLV Lê Huỳnh Đức từng công khai nói rằng các cầu thủ không còn làm theo chỉ đạo của ông. Hôm qua, ông quyết định làm đơn xin nghỉ vì cảm thấy không còn động lực.

HLV Phan Thanh Hùng mạnh về phát triển cầu thủ trẻ và xây dựng lối chơi. Ông là người tạo ra Hà Nội FC với cách đá ban bật, phối hợp kỹ thuật để trong 10 năm trở thành đội bóng giàu thành tích nhất V-League với năm chức vô địch. Về Quảng Ninh năm 2016, HLV Phan Thanh Hùng cũng lập tức biến đội bóng này thành thế lực đáng gờm, với một lần đoạt Cup Quốc gia, một Siêu Cup Quốc gia và giành HC đồng V-League 2019.

Ông Hùng sẽ ra mắt trên cương vị HLV trưởng Đà Nẵng vào ngày 7/5, khi làm khách của Nam Định.

Tịnh Đế