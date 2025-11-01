HLV Park tự nhận là ngôi sao đang tàn ở Việt Nam

Theo truyền thông Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo hạ thấp bản thân để tôn vinh đàn em Kim Sang-sik sau những thành công gần đây của bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik (trái) và Park Hang-seo tại sân Hàng Đẫy, Hà Nội để theo dõi trận Công an Hà Nội hòa Macarthur 1-1 tại AFC Champions League Two 2025-2026, ngày 23/10/2025. Ảnh: Sports Seoul

Là đồng hương Hàn Quốc và chung một công ty quản lý nên Park và Kim nhiều lần gặp nhau. Theo thông tin của tờ Sports Seoul, lần nào Kim cũng khẳng định những gì giành được ở Việt Nam đều có công của Park Hang-seo. Ông thậm chí ví đàn anh như "gia sư riêng" khi cung cấp nhiều thông tin khác nhau về các cầu thủ Việt Nam, bao gồm thói quen, tính cách, thậm chí chuyện đời tư. "Nếu không có ông ấy, tôi sẽ phải trải nghiệm trực tiếp mọi thứ. Đây chính là bí quyết và động lực giúp tôi giảm thời gian thích ứng để nhanh chóng hòa nhập với Việt Nam", cựu tiền vệ lừng danh của Hàn Quốc cho hay.

Trước lời tán dương của đàn em, HLV Park đáp lại: "Tôi là một ngôi sao đang lụi tàn. Kim Sang-sik mới là ngôi sao đang lên. Cậu ấy sẽ còn tỏa sáng hơn nữa trong tương lai".

Park vốn được ghi nhận là HLV thành công nhất lịch sử Việt Nam. Ông dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam từ tháng 10/2017 đến tháng 1/2023, giành chức vô địch AFF Cup 2018 (nay là ASEAN Cup), vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu vào vòng loại ba World Cup 2022, bên cạnh vị trí á quân U23 châu Á, đứng thứ tư ASIAD 2018 rồi hai lần giành HC vàng SEA Games 30 và 31. Hiện, Park là Phó chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc, phụ trách ĐTQG.

Sau những tháng ngày huy hoàng, Việt Nam trải qua giai đoạn bất ổn với Philippe Troussier. Hệ quả là đội tuyển sớm dừng bước ở vòng loại hai World Cup 2026, còn HLV người Pháp mất việc. Tháng 5/2024, LĐBĐ Việt Nam quyết định bổ nhiệm Kim Sang-sik, biến ông thành HLV Hàn Quốc thứ hai đẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam. Qua hai giải chính thức dưới thời nhà cầm quân 49 tuổi, Việt Nam đều vô địch là ASEAN Cup 2024 và U23 Đông Nam Á 2025.

HLV Kim Sang-sik (áo đen) chỉ đạo trong trận Việt Nam thắng Nepal 1-0 ở lượt bốn bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Thống Nhất, TP HCM ngày 14/10/2025. Ảnh: Đức Đồng

Dù thân thiết, Kim cho biết ông luôn cố gắng vạch ra một ranh giới rõ ràng với Park Hang-seo. "Thành tựu mà HLV Park để lại Việt Nam là không thể vượt qua, thậm chí tôi chưa từng nghĩ đến điều ấy. Tôi chỉ sợ bản thân thành gánh nặng hoặc vết nhơ cho ông ấy", tờ Sports Seoul dẫn lại lời Kim. "Park có thể xem là chỗ dựa tinh thần, cũng là một người thầy, nhưng tôi cố gắng để không làm phiền ông ấy".

Về các cầu thủ Việt Nam, HLV Kim cho biết luôn ưu tiên kỹ năng hơn tuổi tác hay danh tiếng. Bên cạnh đó, ông cố gắng cải thiện một số điểm để tăng hiệu suất cho học trò. "Trong huấn luyện và thi đấu, tôi nhận thấy cầu thủ không đứng lên ngay sau khi bị ngã. Họ phải xịt giảm đau hay uống nước mới đứng dậy", HLV Kim nói. "Sau khi tính toán, thời gian trên sân chỉ còn khoảng 45 phút nên tôi cấm việc làm trên. Khi thay đổi thói quen, thời gian huấn luyện được cô đọng từ 70 đến 90 phút, và phần nào giúp họ trở nên khỏe mạnh hơn".

Mục tiêu tiếp theo trong năm nay của HLV Kim là giành HC vàng bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan. Ở kỳ trước, U22 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Troussier giành HC đồng. "Tôi cảm thấy một chút áp lực. Nhưng công việc của tôi là phải đạt kết quả tốt", ông cho biết. "Nhiệm vụ sẽ không dễ dàng khi hiều đội tuyển ở Đông Nam Á đẩy mạnh nhập tịch cầu thủ. Chúng tôi phải cố gắng đuổi theo để cạnh tranh bằng cách tận dụng thế mạnh riêng".

Dù thành tích quan trọng, Kim khẳng định ông muốn đóng góp ở nhiều khía cạnh hơn cho Việt Nam, vốn còn nhiều thiếu sót. "Bóng đá Việt Nam vẫn còn chặng đường dài trước mắt. Các cầu thủ cũng cần phát triển và tiến bộ ở nước ngoài. Tôi muốn góp sức vào phần đó, cũng như nhiều khâu khác trong khả năng của mình", ông nói.

Trung Thu (theo Sports Seoul)