HLV Park Hang-seo và dàn sao dự tiệc cưới Văn Hậu, Hải My

Hậu trường Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu chụp ảnh cưới tung ngày 23/11. Video: Linh Chí Lê

Doãn Hải My 22 tuổi, quê Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu 24 tuổi, chơi bóng ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi. Anh hiện chơi bóng cho CLB Công an Hà Nội.